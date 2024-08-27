27 Ağustos 2024, Salı
Ferda Yıldırım kimdir, kaç yaşında, nereli? Neler Oluyor Hayatta programının yeni sunucusu Ferda Yıldırım'ın hayatı...
Neler Oluyor Hayatta programının sunucularından Nur Tuğba Namlı'nın ayrılmasının üzerinde yeni gelen Ferda Yıldırım ile ilgili detaylar izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Yıldırım, programın yeni sezonunda Ural'ın partneri olarak ekrana geliyor. Peki Ferda Yıldırım kimdir? İşte Neler Oluyor Hayatta programının yeni sunucusu Ferda Yıldırım'ın hayatı ve kariyeri...
Giriş Tarihi: 27.08.2024 11:59 Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 12:04