Ferda Yıldırım kimdir, kaç yaşında, nereli? Neler Oluyor Hayatta programının yeni sunucusu Ferda Yıldırım’ın hayatı...

Yıldırım'ın medya kariyeri, radyo ile başladı. Radyo Foreks, Radyo D ve Hür FM gibi prestijli radyo kanallarında çalışarak tecrübe kazandı. 1999 yılında televizyonculuğa geçiş yaparak Kanal D ile büyük bir adım attı. Kanal D'nin ana haber bültenini sunarak geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Ardından Habertürk ve Cine5 kanallarında da ana haber sunuculuğu yaparak başarısını sürdürdü.