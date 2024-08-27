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Haberler Galeri Ferda Yıldırım kimdir, kaç yaşında, nereli? Neler Oluyor Hayatta programının yeni sunucusu Ferda Yıldırım'ın hayatı...

Ferda Yıldırım kimdir, kaç yaşında, nereli? Neler Oluyor Hayatta programının yeni sunucusu Ferda Yıldırım'ın hayatı...

Neler Oluyor Hayatta programının sunucularından Nur Tuğba Namlı'nın ayrılmasının üzerinde yeni gelen Ferda Yıldırım ile ilgili detaylar izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Yıldırım, programın yeni sezonunda Ural'ın partneri olarak ekrana geliyor. Peki Ferda Yıldırım kimdir? İşte Neler Oluyor Hayatta programının yeni sunucusu Ferda Yıldırım'ın hayatı ve kariyeri...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 27.08.2024 11:59 Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 12:04
Ferda Yıldırım kimdir, kaç yaşında, nereli? Neler Oluyor Hayatta programının yeni sunucusu Ferda Yıldırım’ın hayatı...

Televizyon dünyasının tanınmış isimlerinden Ferda Yıldırım, Hakan Ural ile birlikte "Neler Oluyor Hayatta" programının yeni sezonunda ekranlara geri dönüyor. Programın yeni bölümlerinde Ural'ın yanında yer alacak olan Yıldırım hakkındaki detaylar merak ediliyor. Peki Ferda Yıldırım kimdir, kaç yaşında, nereli?

Ferda Yıldırım kimdir, kaç yaşında, nereli? Neler Oluyor Hayatta programının yeni sunucusu Ferda Yıldırım’ın hayatı...

Ferda Yıldırım kimdir?

Ferda Yıldırım, 28 Nisan 1977 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fransızca Öğretmenliği bölümünden mezun olduktan sonra, Ankara İletişim Fakültesi'nden Spikerlik ve Metin Yazarlığı Sertifikası aldı. Bu akademik birikimi, onun medya kariyerinde sağlam bir temel oluşturdu.

Ferda Yıldırım kimdir, kaç yaşında, nereli? Neler Oluyor Hayatta programının yeni sunucusu Ferda Yıldırım’ın hayatı...

Yıldırım'ın medya kariyeri, radyo ile başladı. Radyo Foreks, Radyo D ve Hür FM gibi prestijli radyo kanallarında çalışarak tecrübe kazandı. 1999 yılında televizyonculuğa geçiş yaparak Kanal D ile büyük bir adım attı. Kanal D'nin ana haber bültenini sunarak geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Ardından Habertürk ve Cine5 kanallarında da ana haber sunuculuğu yaparak başarısını sürdürdü.

Ferda Yıldırım kimdir, kaç yaşında, nereli? Neler Oluyor Hayatta programının yeni sunucusu Ferda Yıldırım’ın hayatı...

Ferda Yıldırım, Beyaz TV'de 10 yıl boyunca ana haber sunuculuğu yaparak dikkatleri üzerine çekti. Bu süre zarfında, "Her Açıdan" isimli televizyon programını sunarak büyük bir beğeni topladı. Bu program, Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği Ödül Töreni'nde "Yılın Güncel Programı Medya Oskarı" ödülüne layık görüldü.

Ferda Yıldırım kimdir, kaç yaşında, nereli? Neler Oluyor Hayatta programının yeni sunucusu Ferda Yıldırım’ın hayatı...

2018 yılında iş insanı Mehmet Yılmazoğlu ile hayatını birleştiren Ferda Yıldırım, hem kariyerinde hem de kişisel yaşamında önemli adımlar atmış bir isim olarak dikkat çekiyor.