27 Ağustos 2024, Salı
Asla kilo veremiyorum derken bu yöntemle 75 kilo verdi! 37'lik kadının sıfır beden olma sırrı çıktı: "Her gün sayarak..."
Oslo'nun yakınlarında yaşayan Maria Kirkeland, yıllarca süren kilo verme mücadelesinin ardından iki yıl içinde 75 kilo vermeyi başardı. Kirkeland, bu etkileyici başarısını kalori sayımı ve yüksek protein alımına dayanan bir diyetle elde etti. İşte Kirkeland'ın uyguladığı etkili yöntemler ve sürecin detayları.
Giriş Tarihi: 27.08.2024 10:19 Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 10:19