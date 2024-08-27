Asla kilo veremiyorum derken bu yöntemle 75 kilo verdi! 37'lik kadının sıfır beden olma sırrı çıktı: "Her gün sayarak..."

Koçların ortak mesajı, "Mükemmel olmaya çalışma, sadece tutarlı ol," şeklindeydi. Kirkeland, kalori açığının kilo vermenin anahtarı olduğunu bildiğinden kalori sayımına yöneldi. Bu yöntem, ona ne kadar yiyebileceğini ve yine de kilo verebileceğini gösterdi.