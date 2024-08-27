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Asla kilo veremiyorum derken bu yöntemle 75 kilo verdi! 37'lik kadının sıfır beden olma sırrı çıktı: "Her gün sayarak..."

Oslo'nun yakınlarında yaşayan Maria Kirkeland, yıllarca süren kilo verme mücadelesinin ardından iki yıl içinde 75 kilo vermeyi başardı. Kirkeland, bu etkileyici başarısını kalori sayımı ve yüksek protein alımına dayanan bir diyetle elde etti. İşte Kirkeland'ın uyguladığı etkili yöntemler ve sürecin detayları.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 27.08.2024 10:19 Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 10:19
Asla kilo veremiyorum derken bu yöntemle 75 kilo verdi! 37’lik kadının sıfır beden olma sırrı çıktı: Her gün sayarak...

Maria Kirkeland, Oslo'nun yakınlarında yıllarca süren kilo verme çabalarından sonra, sadece iki yılda 75 kilo vermeyi başardı. Kirkeland'ın bu dikkate değer başarısının arkasında, kalori sayımı ve yüksek proteinli bir diyetin yanı sıra, güç antrenmanı ve zihniyet değişimi bulunuyor. İşte Kirkeland'ın dönüşümünün ardındaki sırlar ve bu etkileyici başarı hikayesinin detayları...

Asla kilo veremiyorum derken bu yöntemle 75 kilo verdi! 37’lik kadının sıfır beden olma sırrı çıktı: Her gün sayarak...

Temmuz 2022'de Kirkeland, kilo vermeyi yeniden denemeye karar verdi ve TikTok'ta bazı nitelikli kilo verme koçlarını takip etmeye başladı.

Asla kilo veremiyorum derken bu yöntemle 75 kilo verdi! 37’lik kadının sıfır beden olma sırrı çıktı: Her gün sayarak...

Koçların ortak mesajı, "Mükemmel olmaya çalışma, sadece tutarlı ol," şeklindeydi. Kirkeland, kalori açığının kilo vermenin anahtarı olduğunu bildiğinden kalori sayımına yöneldi. Bu yöntem, ona ne kadar yiyebileceğini ve yine de kilo verebileceğini gösterdi.

Asla kilo veremiyorum derken bu yöntemle 75 kilo verdi! 37’lik kadının sıfır beden olma sırrı çıktı: Her gün sayarak...

Protein ve Güç Antrenmanı

Kirkeland, kas kütlesi oluşturmak amacıyla güç antrenmanına başladı. Daha önce sadece kardiyo yapıyordu, ancak güç antrenmanının önemini kavradı.

Asla kilo veremiyorum derken bu yöntemle 75 kilo verdi! 37’lik kadının sıfır beden olma sırrı çıktı: Her gün sayarak...

Haftada bir kez vücut ağırlığı egzersizleri yaparak başlayan Kirkeland, zamanla ağırlık ekledi. Protein alımını artırarak tok kalmayı ve kasların iyileşmesini sağladı. Güçlenmek, Kirkeland'a hem fiziksel hem de zihinsel olarak büyük bir motivasyon kazandırdı.