Meteoroloji hava durumu | İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? 27 Şubat Cumartesi hava durumu

BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla kıyıları parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Düzce ve Kastamonu'nun kuzey kesimlerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 15°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu,
DÜZCE °C, 18°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kuzey kesimleri yağmurlu
KASTAMONU °C, 16°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kuzey kesimleri yağmurlu
ZONGULDAK °C, 12°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu