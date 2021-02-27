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27 Şubat 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Herkes 'şehir efsanesi' diyordu! O ilimizde heyecan yaratan keşif! Gizli geçitler bakın nereye çıkıyor? Son dakika: Herkes 'şehir efsanesi' diyordu! O ilimizde heyecan yaratan keşif! Gizli geçitler bakın nereye çıkıyor? Son dakika: Herkes 'şehir efsanesi' diyordu! O ilimizde heyecan yaratan keşif! Gizli geçitler bakın nereye çıkıyor? Karabük'ün UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ilçesi Safranbolu'da, tarihi çarşıda 2 bin 500 yıllık olduğu düşünülen gizli geçit keşfedildi. Heyecan yaratan keşif bu zamana kadar 'şehir efsanesi' sanılıyordu. İşte görenleri şaşkına çeviren o kareler Giriş Tarihi: 27.02.2021 11:58 Güncelleme Tarihi: 27.02.2021 12:21
Safranbolu'da tarihi çarşının batısından geçen Gümüş kanyonunda, Karabük İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürü Emre Erakçaoğlu ile beraber bölgenin turizme kazandırılması hususunda incelemeler yapan doğa araştırmacısı Cemil Belder'in son keşfi heyecan yarattı.
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Bölgede adeta şehir efsanesine dönen ve Paflagonya tarihiyle diğer kalelerin yapım yılları göz önüne alındığında 2 bin 500 yıl önce yapılmış olabileceği tahmin edilen gizli bir geçit keşfedildi.
30 metre derinliğindeki geçidin vadi tabanındaki suya ulaştığı belirlendi. Geçide girilerek inceleme yapıldı.
Keşfedilen geçidin, kalelerin tipik özelliklerinden biri olan suya erişim ya da gizli geçit yollarından biri olduğunu ifade eden Cemil Belder, "Safranbolu günümüzde tarihi evleriyle ve kent ölçeğinde korunan şehriyle beraber gerek ülke içerisinde gerekse yurt dışında tanınır haldedir.
Bu tanınırlığını şüphesiz evleriyle beraber içinde bulunduğu coğrafyanın tarihsel dönemlerde birçok uygarlığa ev sahipliği yapmasından dolayıdır. Safranbolu'da kale, kent tarihi müzesinin etrafında bulunan nokta olarak tanımlanmıştı.