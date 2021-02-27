Son dakika: Herkes 'şehir efsanesi' diyordu! O ilimizde heyecan yaratan keşif! Gizli geçitler bakın nereye çıkıyor?

Son dakika: Herkes 'şehir efsanesi' diyordu! O ilimizde heyecan yaratan keşif! Gizli geçitler bakın nereye çıkıyor? Karabük'ün UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ilçesi Safranbolu'da, tarihi çarşıda 2 bin 500 yıllık olduğu düşünülen gizli geçit keşfedildi. Heyecan yaratan keşif bu zamana kadar 'şehir efsanesi' sanılıyordu. İşte görenleri şaşkına çeviren o kareler