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Haberler Galeri Son dakika: Herkes 'şehir efsanesi' diyordu! O ilimizde heyecan yaratan keşif! Gizli geçitler bakın nereye çıkıyor?

Son dakika: Herkes 'şehir efsanesi' diyordu! O ilimizde heyecan yaratan keşif! Gizli geçitler bakın nereye çıkıyor?

Son dakika: Herkes 'şehir efsanesi' diyordu! O ilimizde heyecan yaratan keşif! Gizli geçitler bakın nereye çıkıyor? Karabük'ün UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ilçesi Safranbolu'da, tarihi çarşıda 2 bin 500 yıllık olduğu düşünülen gizli geçit keşfedildi. Heyecan yaratan keşif bu zamana kadar 'şehir efsanesi' sanılıyordu. İşte görenleri şaşkına çeviren o kareler

DHA
Giriş Tarihi: 27.02.2021 11:58 Güncelleme Tarihi: 27.02.2021 12:21
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Son dakika: Herkes 'şehir efsanesi' diyordu! O ilimizde heyecan yaratan keşif! Gizli geçitler bakın nereye çıkıyor?

Safranbolu'da tarihi çarşının batısından geçen Gümüş kanyonunda, Karabük İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürü Emre Erakçaoğlu ile beraber bölgenin turizme kazandırılması hususunda incelemeler yapan doğa araştırmacısı Cemil Belder'in son keşfi heyecan yarattı.

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Son dakika: Herkes 'şehir efsanesi' diyordu! O ilimizde heyecan yaratan keşif! Gizli geçitler bakın nereye çıkıyor?

Bölgede adeta şehir efsanesine dönen ve Paflagonya tarihiyle diğer kalelerin yapım yılları göz önüne alındığında 2 bin 500 yıl önce yapılmış olabileceği tahmin edilen gizli bir geçit keşfedildi.

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Son dakika: Herkes 'şehir efsanesi' diyordu! O ilimizde heyecan yaratan keşif! Gizli geçitler bakın nereye çıkıyor?

30 metre derinliğindeki geçidin vadi tabanındaki suya ulaştığı belirlendi. Geçide girilerek inceleme yapıldı.

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Son dakika: Herkes 'şehir efsanesi' diyordu! O ilimizde heyecan yaratan keşif! Gizli geçitler bakın nereye çıkıyor?

Keşfedilen geçidin, kalelerin tipik özelliklerinden biri olan suya erişim ya da gizli geçit yollarından biri olduğunu ifade eden Cemil Belder, "Safranbolu günümüzde tarihi evleriyle ve kent ölçeğinde korunan şehriyle beraber gerek ülke içerisinde gerekse yurt dışında tanınır haldedir.

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Son dakika: Herkes 'şehir efsanesi' diyordu! O ilimizde heyecan yaratan keşif! Gizli geçitler bakın nereye çıkıyor?

Bu tanınırlığını şüphesiz evleriyle beraber içinde bulunduğu coğrafyanın tarihsel dönemlerde birçok uygarlığa ev sahipliği yapmasından dolayıdır. Safranbolu'da kale, kent tarihi müzesinin etrafında bulunan nokta olarak tanımlanmıştı.

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