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04 Mart 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Normalleşme takvimi | Sağlık Bakanlığı'na bağlı kurumlarda normalleşme planı belli oldu! İşte adım adım yürütülecek plan Normalleşme takvimi | Sağlık Bakanlığı'na bağlı kurumlarda normalleşme planı belli oldu! İşte adım adım yürütülecek plan Sağlık Bakanlığı normalleşme planı | Türkiye Başkan Erdoğan'ın açıkladığı kontrollü normalleşme dönemine geçti. Bu kapsamda kafe, restoran ve lokantalar yeniden açılırken, yüz yüze eğitimde de önemli adımlar atıldı. Dört farklı renk grubuna ayrılan 81 ilde normalleşme süreci farklılık gösteriyor. Son olarak bu kapsamda Sağlık Bakanlığı'na bağlı kurum ve kuruluşlarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında normalleşme süreci ve alınacak tedbirler belirlendi. Giriş Tarihi: 04.03.2021 13:32 Güncelleme Tarihi: 04.03.2021 13:36
Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünce, "COVID-19 kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında normalleşme ve alınacak tedbirler" başlıklı resmi yazı yayımlandı.
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Resmi yazıya göre, Cumhurbaşkanlığınca, Kovid-19 salgını ile mücadele amacıyla yürürlüğe konulan 26 Ağustos 2020'de Resmi Gazete'de yayımlanan, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışanlara Esnek Çalışma Yöntemlerinin Uygulanmasına İlişkin "COVID-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler" konulu genelge yürürlükten kaldırıldı.
Kamu kurum ve kuruluşlarının normal düzen ve mesai saatlerinde çalışmalarına başlayacağına yönelik düzenlemeye yer verilen genelge ise 1 Mart 2021'de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Söz konusu genelge ile çalıştırılma biçimlerine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında (Sağlık Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç) çalışan yönetici kadro ve pozisyonunda bulunanlar hariç 60 yaş ve üzerinde olanlar ile Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik hastalığı bulunanlar idari izinli sayılacak.
İdari izinli sayılanlar, bu sürede görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılacak, bunların mali ve sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük hakları saklı kalacak. Bu personel, amirinin izni dışlında görev mahallinden ayrılmayacak ve hizmetine ihtiyaç duyulanlar çağrıldıkları anda görevlerine dönecek.