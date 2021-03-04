Normalleşme takvimi | Sağlık Bakanlığı'na bağlı kurumlarda normalleşme planı belli oldu! İşte adım adım yürütülecek plan

Sağlık Bakanlığı normalleşme planı | Türkiye Başkan Erdoğan'ın açıkladığı kontrollü normalleşme dönemine geçti. Bu kapsamda kafe, restoran ve lokantalar yeniden açılırken, yüz yüze eğitimde de önemli adımlar atıldı. Dört farklı renk grubuna ayrılan 81 ilde normalleşme süreci farklılık gösteriyor. Son olarak bu kapsamda Sağlık Bakanlığı'na bağlı kurum ve kuruluşlarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında normalleşme süreci ve alınacak tedbirler belirlendi.

Giriş Tarihi: 04.03.2021 13:32 Güncelleme Tarihi: 04.03.2021 13:36 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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