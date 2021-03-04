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Son dakika: Yük treni raydan çıktı! Onlarcası birbirine girdi

Son dakika haberi... ABD'nin California eyaletinde bir yük treninin raydan çıkarak kuma oturması sonucu birbirine giren 44 vagonda hasar meydana geldi.

A Haber
Giriş Tarihi: 04.03.2021 13:20 Güncelleme Tarihi: 04.03.2021 13:35
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Son dakika: Yük treni raydan çıktı! Onlarcası birbirine girdi

ABD'nin California eyaletinde seyir halindeki yük treni raydan çıktı. Trenin kuma oturmasının ardından 44 vagon birbirine girdi.

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Son dakika: Yük treni raydan çıktı! Onlarcası birbirine girdi

San Bernardino İlçe İtfaiye Departmanı tarafından yapılan açıklamada özel bir şirkete ait olduğu belirtilen yük treninin Ludlow'da öğle saatlerinde raylardan çıktığı belirtildi. Kazada kimsenin yaralanmadığı aktarıldı. Trenin ait olduğu şirketin sözcüsü Lena Kent ise, "İlk raporlar 44 vagonun raydan çıktığını ve etanol alkol taşıyan bir vagonda sızıntı meydana geldiğini gösteriyor" dedi.

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Son dakika: Yük treni raydan çıktı! Onlarcası birbirine girdi

Ölümle burun buruna gelen insanların hayretler içinde bırakan görüntüleri. Bu kadarına pes!

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Son dakika: Yük treni raydan çıktı! Onlarcası birbirine girdi

Çin'de meydana gelen kazada tam anlamıyla bir mucize yaşandı.

Metal bir çubuk aracının ön tarafından girerek koltukların arasına saplandı.

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Son dakika: Yük treni raydan çıktı! Onlarcası birbirine girdi

Metal bir çubuk aracının ön tarafından girerek koltukların arasına saplandı.

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