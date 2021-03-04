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04 Mart 2021, Perşembe
ANA SAYFA Hatayspor'da Selim Ilgaz şoku! Sezonu kapattı Hatayspor'un Sivasspor ile 1-1 berabere kaldığı maçın 2. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Selim Ilgaz'dan kötü haber geldi. Çapraz bağlarında kısmi yırtık olan 25 yaşındaki oyuncunun sezonu kapattığı belirtiliyor. Giriş Tarihi: 04.03.2021 14:01 Güncelleme Tarihi: 04.03.2021 14:01 Atakaş Hatayspor forması giyen Selim Ilgaz'ın ön çapraz bağında kısmi yırtık tespit edildi. 25 yaşındaki futbolcunun ameliyat olarak sezonu kapatması bekleniyor. GALERİ DEVAM EDİYOR HATAYSPOR AÇIKLAMA YAPTI!
Sivasspor maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Selim Ilgaz'ın yapılan ilk tetkiklerinde, ön çapraz bağında parsiyel (kısmi) yırtık tespit edilmiş olup, önümüzdeki günlerde yapılacak detaylı kontroller ve MR tetkikinden sonra oyuncumuzun son durumu netleşecektir. Geçmiş olsun Selim. En kısa zamanda yeniden aramıza dönmen dileğiyle.