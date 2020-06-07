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Nilüfer Gölü'nü beyaza boyadı! Bu çiçekleri koparmanın cezası 73 bin TL
Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Kalafat köyündeki Nilüfer Gölü'nde açan beyaz renkli nilüfer çiçekleri, güzelliğiyle ilgi görüyor. Koruma altındaki nilüfer çiçeklerini koparanlara 73 bin TL ceza kesiliyor. Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, cazibe merkezi haline dönüştürmek için başlattıkları proje kapsamında, ilk olarak susuzluk nedeniyle kurumaya başlayan göle su takviyesi yapıp hayat verdiklerini söyledi.
Giriş Tarihi: 07.06.2020 09:12Güncelleme Tarihi: 07.06.2020 09:15