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Nilüfer Gölü'nü beyaza boyadı! Bu çiçekleri koparmanın cezası 73 bin TL

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Kalafat köyündeki Nilüfer Gölü'nde açan beyaz renkli nilüfer çiçekleri, güzelliğiyle ilgi görüyor. Koruma altındaki nilüfer çiçeklerini koparanlara 73 bin TL ceza kesiliyor. Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, cazibe merkezi haline dönüştürmek için başlattıkları proje kapsamında, ilk olarak susuzluk nedeniyle kurumaya başlayan göle su takviyesi yapıp hayat verdiklerini söyledi.

Giriş Tarihi: 07.06.2020 09:12 Güncelleme Tarihi: 07.06.2020 09:15
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Nilüfer Gölü'nü beyaza boyadı! Bu çiçekleri koparmanın cezası 73 bin TL GALERİ DEVAM EDİYOR

Biga ilçesine bağlı Kalafat köyünde iki dönüm büyüklüğündeki Nilüfer Gölü, eşsiz güzelliğiyle bölge turizmine katkı sunarken, lotus çiçeği olarak da adlandırılan nilüfer çiçekleri ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

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Nilüfer Gölü'nü beyaza boyadı! Bu çiçekleri koparmanın cezası 73 bin TL

Sapı yaklaşık olarak 1 metreyi bulan nilüfer çiçeği, suyun dibinde çamurda kökleniyor. Nilüfer çiçeklerinin tohumunun ise Amazon ormanlarından göçmen kuşlar ile taşındığı ve bu sayede oluştuğu düşünülüyor.

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Nilüfer Gölü'nü beyaza boyadı! Bu çiçekleri koparmanın cezası 73 bin TL

Geceleri kapanıp suyun altına giren nilüfer çiçekleri, güneşin doğuşuyla birlikte de yeniden yüzeye çıkınca eşsiz bir manzara oluşturuyor.

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Nilüfer Gölü'nü beyaza boyadı! Bu çiçekleri koparmanın cezası 73 bin TL

KURAKLIK YAŞAYAN GÖLE SU TAKVİYESİ YAPILDI

Doğa harikası Nilüfer Gölü, 5 yıl önce susuz kaldığı için kuruma tehlikesi yaşadı. Biga Belediyesi tarafından, 880 metre uzunluğunda bir hat çekilerek göle su verilmeye başlandı. Düzenli olarak su takviyesi yapılan göl, kurumaktan kurtarıldı ve eskisi gibi yeşillenen yaprakların arasından açan nilüfer çiçekleriyle ziyaretçilerin beğenisini toplamaya başladı.

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Nilüfer Gölü'nü beyaza boyadı! Bu çiçekleri koparmanın cezası 73 bin TL

KOPARMANIN CEZASI 73 BİN TL

Mayıs ayı başında açmaya başlayan nilüfer çiçekleri, kasımın son günlerine kadar ziyaretçilere görsel şölen sunmayı sürdürüyor. Yaz- kış var olan büyük yeşil yapraklar arasında bu günlerde açan beyaz renkli nilüfer çiçekleri, güzelliğiyle ilgi görüyor. Gölü görmeye gelen ziyaretçiler, manzara karşısında büyüleniyor. Koruma altındaki nilüfer çiçeklerini koparanlara, biyolojik çeşitliliği tahrip etmek ve zarar vermekten 73 bin TL ceza kesiliyor.