İstanbul Başakşehir'de korkunç olay! Rastgele site sakinlerine kurşun yağdırdı

İstanbul Başakşehir'de dün gece korkunç bir olay yaşandı. Kendilerinden memnun olunmayan bir site yönetimi, yeni seçilen yönetimi iddiaya göre göreve başlatmadı. Bu durumu kabul etmeyen site sakinleri akşam saatlerinde eski yönetimi protesto etti. Her iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede silahla 7 kişinin yaralandığı korkunç dolu bir olaya dönüştü.

Giriş Tarihi: 07.06.2020 06:58 Güncelleme Tarihi: 07.06.2020 07:08 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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