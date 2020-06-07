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İstanbul Başakşehir'de korkunç olay! Rastgele site sakinlerine kurşun yağdırdı

İstanbul Başakşehir'de dün gece korkunç bir olay yaşandı. Kendilerinden memnun olunmayan bir site yönetimi, yeni seçilen yönetimi iddiaya göre göreve başlatmadı. Bu durumu kabul etmeyen site sakinleri akşam saatlerinde eski yönetimi protesto etti. Her iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede silahla 7 kişinin yaralandığı korkunç dolu bir olaya dönüştü.

Giriş Tarihi: 07.06.2020 06:58 Güncelleme Tarihi: 07.06.2020 07:08
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İstanbul Başakşehir'de korkunç olay! Rastgele site sakinlerine kurşun yağdırdı GALERİ DEVAM EDİYOR

Olay, Kayaşehir 12'inci Bölge Botanik Sokak'ta bulunan bir sitede 23.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, eski site yönetiminden memnun olmayan site sakinleri yeni bir site yönetimi seçti.

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İstanbul Başakşehir'de korkunç olay! Rastgele site sakinlerine kurşun yağdırdı

Ancak, eski yönetim, yeni yönetimi göreve başlatmadı. Bunun üzerine site sakinleri, eski yönetimi protesto etmek için toplandı.

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İstanbul Başakşehir'de korkunç olay! Rastgele site sakinlerine kurşun yağdırdı

Bu esnada eski site yönetiminde yer alan G.S. adlı bir kişinin babası olan ve emekli polis olduğu öğrenilen Z.S, tabancasını çekerek rastgele ateş etti.

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İstanbul Başakşehir'de korkunç olay! Rastgele site sakinlerine kurşun yağdırdı

Tabancadan çıkan kurşunlar, toplanan site sakinlerine isabet etti. Olayda 7 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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İstanbul Başakşehir'de korkunç olay! Rastgele site sakinlerine kurşun yağdırdı

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri, olay yerini güvenlik şeridi içine aldı. Olay yeri inceleme ekipleri, bölgede delil araştırması yaptı.