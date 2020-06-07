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Sonunda ortaya çıktı! Yıllardır nesli tükendi sanılıyordu

Türkiye'de yaban hayatını izleyen fotokapanlar, birbirinden ilginç olayları kayda alıyor. Yıllardır nesli tükendi sanılan hayvanlar, vahşi doğayı izleme kameralarıyla ortaya çıkıyor. Türkiye'nin dört bir yanından gelen fotokapan kareleri görenlerin büyük beğenisini topladı. İşte Türkiye'deki yaban hayatından sizleri çok şaşırtacak o anlar...

Giriş Tarihi: 07.06.2020 09:17 Güncelleme Tarihi: 07.06.2020 09:31
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Sonunda ortaya çıktı! Yıllardır nesli tükendi sanılıyordu GALERİ DEVAM EDİYOR

Türkiye'de yaban hayatından gelen fotoğraflar sosyal medyada oldukça büyük ilgi gördü. Vatandaşlar vahşi doğanın gerçek yüzünü ilgiyle takip ediyor.

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Sonunda ortaya çıktı! Yıllardır nesli tükendi sanılıyordu

Birçok canlı hakkında ilginç bilgilerin öğrenilmesini sağlayan fotokapanlara, nesli tükendi sanılan hayvanlar da takıldı.

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Sonunda ortaya çıktı! Yıllardır nesli tükendi sanılıyordu

İşte Türkiye'nin dört bir yanından gelen o görüntüler...

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Sonunda ortaya çıktı! Yıllardır nesli tükendi sanılıyordu
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Sonunda ortaya çıktı! Yıllardır nesli tükendi sanılıyordu