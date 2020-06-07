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Sonunda ortaya çıktı! Yıllardır nesli tükendi sanılıyordu
Türkiye'de yaban hayatını izleyen fotokapanlar, birbirinden ilginç olayları kayda alıyor. Yıllardır nesli tükendi sanılan hayvanlar, vahşi doğayı izleme kameralarıyla ortaya çıkıyor. Türkiye'nin dört bir yanından gelen fotokapan kareleri görenlerin büyük beğenisini topladı. İşte Türkiye'deki yaban hayatından sizleri çok şaşırtacak o anlar...
Giriş Tarihi: 07.06.2020 09:17 Güncelleme Tarihi: 07.06.2020 09:31
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