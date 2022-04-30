30 Nisan 2022, Cumartesi
Avrupa'nın en yüksek yapısı Çamlıca Kulesi'nde bayram temizliği! 6 saat havada kalıyorlar
Avrupa'nın en yüksek yapısı olan 369 metrelik Çamlıca Kulesi'nde endüstriyel dağcılar bayram mesaisine başladı. Ekipler, ziyaretçilerin İstanbul manzarasını daha iyi seyretmesi için temizlik çalışması yaptı. Güvenlik önlemlerini alarak halatlar üzerinde çalışan ekip üyeleri Çamlıca Kulesi'nin camlarını temizledi.
Giriş Tarihi: 30.04.2022 12:25 Güncelleme Tarihi: 30.04.2022 12:27
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