Nihal ve Bahar Candan kardeşler tutuklandı

Dolandırıcılık çetesinin, vatandaşları tuzağa düşürmek için lüks restoranlardaki yemekli tanıtımlarında yer aldıkları tespit edilerek gözaltına alınan Nihal ve Bahar Candan kardeşler tutuklandı. Kararın açıklanmasının ardından Nihal ve Bahar Candan gözyaşlarına boğuldu. Bahar Candan avukatlarına 'Bir şeyler yapabilir misiniz?' diye sorarken Nihal Candan ise gözyaşları içerisinde defalarca 'Neden?, Neden?' diye bağırarak sinir krizi geçirdi. O sırada Bahar Candan'ın 'Biz ne yapacağız ya?' dediği duyuldu. Tutuklanan 3 kişinin de Silivri'de bulunan Marmara Cezaevi'ne gönderileceği öğrenildi. 100 milyonluk vurgunun yapıldığı dolandırıcılıkta iddiaya göre çetenin hayvancılık işine girerek kara para akladığı ifade edildi. Diğer yandan Candan kardeşlerin ifadeleri de ortaya çıktı. İşte detaylar...