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Haberler Galeri Dilan Polat ile Engin Polat'tan husumetlilerine iftira ve şikayet! Tutuklanmadan önce...

Dilan Polat ile Engin Polat'tan husumetlilerine iftira ve şikayet! Tutuklanmadan önce...

Dilan Polat ve Engin Polat, önce "kara para aklama", "vergi kaçırma", "örgüt kurma" suçlamalarıyla ardından Banu Parlak'ın işyerinin kurşunlanmasıyla ilgili silahlı saldırıya azmettirmek ve mala zarar vermek suçlarından tutuklanmıştı. Son olarak cezaevinde bulunan Polat çiftinin avukatları Sulh Ceza Hakimliği'ne tutukluluk itirazında bulunmuş ama hakimlik talebin reddine karar vermişti. Dilan ve Engin Polat'ın tutuklanmadan önce tartışma yaşadıkları isimler hakkında suç duyurusunda bulunduğu ortaya çıktı.

Sabah
Giriş Tarihi: 16.11.2023 08:01 Güncelleme Tarihi: 16.11.2023 09:37
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Dilan Polat ile Engin Polat’tan husumetlilerine iftira ve şikayet! Tutuklanmadan önce...

Kara para akladıkları, vergi kaçırdıkları ve son olarak silahlı saldırıya azmettirme gerekçesiyle tutuklanan Dilan ve Engin Polat'ın, tutuklanmadan önce tartışma yaşadıkları isimler hakkında suç duyurusunda bulunduğu ortaya çıktı. Polat çifti, şarkıcı ve güzellik merkezleri sahibi Banu Parlak ve birlikte iş yaptığı iddia edilen Halil İbrahim Kalkan hakkında suç duyurusunda bulundu.

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Dilan Polat ile Engin Polat’tan husumetlilerine iftira ve şikayet! Tutuklanmadan önce...

"BENİ VURDURTMAK İÇİN TETİKÇİ TUTTULAR"
Bir dönem yakın arkadaş olan ancak yıllar önce araları açılan Dilan Polat ve Banu Parlak arkadaşlığı adliyede son buldu. Banu Parlak, Dilan ve Engin Polat'ın tetikçi tutarak kendisini vurdurtmak istediğini öne sürdü.

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Dilan Polat ile Engin Polat’tan husumetlilerine iftira ve şikayet! Tutuklanmadan önce...

Bir video yayınlayan şarkıcı Parlak, "İlk husumetimiz ben güzellik merkezi açtığımda başlamıştı. 'Benim güzellik merkezim varken sen nasıl güzellik merkezi açarsın' diye, sonrasında olaylar kapandı. Ben kapandı sanmışım bunlar oturdukları semtte bir gencin parasını alarak borç adı altında bu parayı geri vermek için Banu Parlak'ı vurmayı şart koşmuşlar" iddiasında bulunmuş bu olaydan bir süre sonra geçen ay Parlak'ın güzellik merkezi kurşunlanmıştı. Polat, Parlak'ın iddialarını sosyal medyada sert bir dille yalanlamıştı.

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Dilan Polat ile Engin Polat’tan husumetlilerine iftira ve şikayet! Tutuklanmadan önce...

"ALACAĞIM VARDI, VURDURTTULAR"
Aynı şekilde geçen ay Halil İbrahim Kalkan isimli kişi, ayaklarından vuruldu. Olay sonrası kendisini tetikçilere vurdurtan kişilerin Dilan Polat ve eşi Engin Polat olduğunu iddia etti.

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Dilan Polat ile Engin Polat’tan husumetlilerine iftira ve şikayet! Tutuklanmadan önce...

Kalkan katıldığı bir yayında Engin Polat'ın babasından alacağı olduğunu söyleyerek, "500 bin lira elden kendisine para verdim. Babası bana güzellik merkezi bayisi verecekti. 2017 yılında yaşandı, o günden beri paramı almaya çalışıyorum. Daha sonra Banu Parlak ile aralarında bir sorun vardı. Bana da 'Banu Parlak'a ateş et' dedi, ben kabul etmedim" dedi.