Dilan Polat ile Engin Polat’tan husumetlilerine iftira ve şikayet! Tutuklanmadan önce...

Bir video yayınlayan şarkıcı Parlak, "İlk husumetimiz ben güzellik merkezi açtığımda başlamıştı. 'Benim güzellik merkezim varken sen nasıl güzellik merkezi açarsın' diye, sonrasında olaylar kapandı. Ben kapandı sanmışım bunlar oturdukları semtte bir gencin parasını alarak borç adı altında bu parayı geri vermek için Banu Parlak'ı vurmayı şart koşmuşlar" iddiasında bulunmuş bu olaydan bir süre sonra geçen ay Parlak'ın güzellik merkezi kurşunlanmıştı. Polat, Parlak'ın iddialarını sosyal medyada sert bir dille yalanlamıştı.