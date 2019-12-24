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İzmir susuzlukla boğuşuyor! İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir su kesintisi ile ilgili son dakika açıklaması

İzmir'de pazar akşam 19.00'dan itibaren su verilemiyor. Tahtalı Barajı isale hattındaki ana borunun patlaması nedeniyle kentte 60 saat suların kesik kalacağı duyurulmuştu. Su kesintisinden Gaziemir, Karabağlar ve Buca ilçeleri nasibini aldı. Vatandaşlar su kesintisine isyan ederken, günlük yaşam altüst oldu. İlçelere tankerler ile su takviyesi yapılırken, 1980'leri andıran görüntüler ortaya çıktı. Su kesintisi ile ilgili CHP'li İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer Twitter'dan açıklamada bulundu. Soyer, "Gördes'ten alınacak suyun, kuzeyden ve güneyden suyu besleyen isale hatlarıyla entegrasyonunun sağlanması yönündeki çalışmaların bir önce tamamlanması talimatını verdim." dedi. İzmirliler sorunun hala çözülememiş olması nedeniyle Soyer'e tepki gösterdi. Bir yandan da suların ne zaman geleceği yoğun şekilde araştırılıyor. Peki, İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte İzmir'deki su kesintisi ile ilgili son dakika bilgileri...

Giriş Tarihi: 24.12.2019 17:36 Güncelleme Tarihi: 24.12.2019 17:44
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İzmir susuzlukla boğuşuyor! İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir su kesintisi ile ilgili son dakika açıklaması

İzmir'de su kesintisi çilesi sürüyor. Pazar günü Tahtalı Barajı'ndaki isale boru hattının patlamasıyla kesilen sular aradan geçen 48 saate rağmen gelmedi. İzmirli vatandaşlar su kesintisine isyan ederken, su verilemeyen ilçelere tankerlerle su gönderildi. Vatandaşlar tankerlerden su alırken, 1980'lerin kuyruklarını andıran görüntüler oluştu. CHP'li İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer yaptığı açıklamada, "Tahtalı Barajı isale hattındaki ana borunun patlamasıyla meydana gelen arızanın giderilmesi çalışmalarını an be an takip ediyorum." dedi. İzmirliler Soyer'e tepki gösterdi. Peki, İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte son bilgiler...

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İzmir susuzlukla boğuşuyor! İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir su kesintisi ile ilgili son dakika açıklaması

SOYER'DEN İZMİR'DEKİ SU KESİNTİSİ İLE İLGİLİ SON DAKİKA AÇIKLAMASI

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Gaziemir, Karabağlar ve Buca ilçelerinde yaşanan su kesintisi ile ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. "Tahtalı Barajı isale hattındaki ana borunun patlamasıyla meydana gelen arızanın giderilmesi çalışmalarını an be an takip ediyorum." sözleri ardından hareket planını şu sözlerle duyurdu:

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İzmir susuzlukla boğuşuyor! İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir su kesintisi ile ilgili son dakika açıklaması

"Gördes'ten alınacak suyun, kuzeyden ve güneyden suyu besleyen isale hatlarıyla entegrasyonunun sağlanması yönündeki çalışmaların bir önce tamamlanması talimatını verdim.

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İzmir susuzlukla boğuşuyor! İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir su kesintisi ile ilgili son dakika açıklaması

İkinci adımda ise mevcut içme suyu hattımızın tümünün röntgenini çekecek bir teknolojinin kurulmasına yönelik talimatımı ilettim. Hattın neresinde zayıf bir nokta varsa önceden tespit edeceğiz. İzmirlinin bir daha bu sorunu yaşamaması için maliyeti ne olursa olsun bu sistemi kuracağız."

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İzmir susuzlukla boğuşuyor! İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir su kesintisi ile ilgili son dakika açıklaması

İZSU'DAN İZMİR SU KESİNTİSİ AÇIKLAMASI

İZSU'dan gelen açıklamada, "Tahtalı Barajı'ndan Görece İçmesuyu Arıtma Tesisi'ne giden 2200 mm'lik hatta meydana gelen arıza nedeniyle kentin bazı bölgelerine su verilememektedir . İZSU ekipleri tarafından Küner köyü yakınlarında patlayan ana borunun onarılmasına yönelik çalışma başlatılmıştır.