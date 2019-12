İzmir susuzlukla boğuşuyor! İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir su kesintisi ile ilgili son dakika açıklaması

İzmir'de su kesintisi çilesi sürüyor. Pazar günü Tahtalı Barajı'ndaki isale boru hattının patlamasıyla kesilen sular aradan geçen 48 saate rağmen gelmedi. İzmirli vatandaşlar su kesintisine isyan ederken, su verilemeyen ilçelere tankerlerle su gönderildi. Vatandaşlar tankerlerden su alırken, 1980'lerin kuyruklarını andıran görüntüler oluştu. CHP'li İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer yaptığı açıklamada, "Tahtalı Barajı isale hattındaki ana borunun patlamasıyla meydana gelen arızanın giderilmesi çalışmalarını an be an takip ediyorum." dedi. İzmirliler Soyer'e tepki gösterdi. Peki, İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte son bilgiler...