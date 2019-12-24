İzmir susuzlukla boğuşuyor! İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir su kesintisi ile ilgili son dakika açıklaması

İzmir'de pazar akşam 19.00'dan itibaren su verilemiyor. Tahtalı Barajı isale hattındaki ana borunun patlaması nedeniyle kentte 60 saat suların kesik kalacağı duyurulmuştu. Su kesintisinden Gaziemir, Karabağlar ve Buca ilçeleri nasibini aldı. Vatandaşlar su kesintisine isyan ederken, günlük yaşam altüst oldu. İlçelere tankerler ile su takviyesi yapılırken, 1980'leri andıran görüntüler ortaya çıktı. Su kesintisi ile ilgili CHP'li İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer Twitter'dan açıklamada bulundu. Soyer, "Gördes'ten alınacak suyun, kuzeyden ve güneyden suyu besleyen isale hatlarıyla entegrasyonunun sağlanması yönündeki çalışmaların bir önce tamamlanması talimatını verdim." dedi. İzmirliler sorunun hala çözülememiş olması nedeniyle Soyer'e tepki gösterdi. Bir yandan da suların ne zaman geleceği yoğun şekilde araştırılıyor. Peki, İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte İzmir'deki su kesintisi ile ilgili son dakika bilgileri...

Giriş Tarihi: 24.12.2019 17:36 Güncelleme Tarihi: 24.12.2019 17:44 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





