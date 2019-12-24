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Müge Anlı’nın avukatı Rahmi Özkan’ın torunu Deha Reha Uğur hayatını kaybetti! Ölüm nedeni kahretti

Atv'nin rekortmen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sevilen ismi Avukat Rahmi Özkan'ın torunu Deha Reha Uğur hayata veda etti. Müge Anlı ve ekibinin yasa boğan acı kayıp sosyal medyada da en çok konuşulan konulardan biri oldu. Henüz 13 yaşında olan Deha Reha Uğur'un ölüm nedeni ise izleyicileri kahretti.

Giriş Tarihi: 24.12.2019 16:41 Güncelleme Tarihi: 24.12.2019 16:54
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Müge Anlı’nın avukatı Rahmi Özkan’ın torunu Deha Reha Uğur hayatını kaybetti! Ölüm nedeni kahretti

ATV ekranlarının reyting rekortmeni programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'in sevilen ismi Avukat Rahmi Özkan'ın torunu Deha Reha Uğur hayatını kaybetti. Henüz 13 yaşında olan ve Türkiye'yi yasa boğan bu olay sosyal medyada da en çok konuşulan konu oldu.

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Müge Anlı’nın avukatı Rahmi Özkan’ın torunu Deha Reha Uğur hayatını kaybetti! Ölüm nedeni kahretti

DEHA UĞUR ÖZKAN NEDEN ÖLDÜ?

Henüz 13 yaşında olan Deha Uğur Özkan'ın bir süredir akciğer kanseriyle mücadele ettiği ortaya çıktı. Deha Uğur Özkan, 22 Aralık Pazar günü Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedildi. Öte yandan Müge Anlı'nın yayında yaptığı açıklama canlı yayınında duygusal anlar yaşanmasına neden oldu.

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Müge Anlı’nın avukatı Rahmi Özkan’ın torunu Deha Reha Uğur hayatını kaybetti! Ölüm nedeni kahretti

BAŞSAĞLIĞI MESAJIYLA DUYURDU

Özkan'ın vefat haberini eğitim gördüğü TED Koloji de yayımladığı başsağlığı mesajıyla duyurdu.

TED İstanbul Koleji Vakfı Özel Öğretim Kurumları'ndan paylaşılan başsağlığı mesajında, "8. sınıf öğrencilerimizden Deha Uğur Özkan'ı uzun bir tedavi süreci sonrası kaybettik. Deha'mıza Allah'tan rahmet, kederli Özkan ve TED İstanbul Koleji ailelerine sabır ve başsağlığı diliyoruz" denildi.

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Müge Anlı’nın avukatı Rahmi Özkan’ın torunu Deha Reha Uğur hayatını kaybetti! Ölüm nedeni kahretti

MÜGE ANLI'DAN AÇIKLAMA

Müge Anlı programda yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Biz hafta sonu üzücü günler geçirdik. Rahmi Özkan'ın torunu bir süredir tedavi görüyordu ve maalesef tedavi gördüğü hastanede gözlerini yumdu. Henüz 13 yaşındaydı, ölüm her şekilde acı, ölüm her şekilde insanın sevdiklerinin yanına sığan, yakıştırılan bir şey değil ama 13 yaşında bir çocuğa hiç yakıştırılacak bir durum değil.

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Müge Anlı’nın avukatı Rahmi Özkan’ın torunu Deha Reha Uğur hayatını kaybetti! Ölüm nedeni kahretti

Ben başta Rahmi Bey olmak üzere tüm Özkan Ailesi'ne, annesine, babasına, tüm yakınlarına, sevenlerine baş sağlığı diliyorum Rahmi Bey bir süre aramızda olamayacak. Kendini ne zaman iyi hissederse programda onunla beraber olacağız. İnsan çok şey söylemek istiyor ama ne yazık ki bazı konularda söylenecek bir şey yok. Rahmi Bey yaklaşık 8 aydır bu üzüntüyle boğuşuyordu. Biz ona bu konuyu açmamaya çalışıyorduk. Ailesi söylemiyordu bile durumunu, ama ne yazık ki dünyada çok ender rastlanan bir rahatsızlığa yakalandı. Nurlar içinde yatsın, başı sağ olsun ailenin."