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Müge Anlı’nın avukatı Rahmi Özkan’ın torunu Deha Reha Uğur hayatını kaybetti! Ölüm nedeni kahretti
Atv'nin rekortmen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sevilen ismi Avukat Rahmi Özkan'ın torunu Deha Reha Uğur hayata veda etti. Müge Anlı ve ekibinin yasa boğan acı kayıp sosyal medyada da en çok konuşulan konulardan biri oldu. Henüz 13 yaşında olan Deha Reha Uğur'un ölüm nedeni ise izleyicileri kahretti.
Giriş Tarihi: 24.12.2019 16:41 Güncelleme Tarihi: 24.12.2019 16:54
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