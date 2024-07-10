10 Temmuz 2024, Çarşamba
Neslim Güngen ile kayıt dışı iletişim! Fenomenleri vergi müfettişi mi korudu? Soruşturmada flaş detaylar
Dün bazı sosyal medya fenomenlerine yapılan operasyonda yeni detaylar ortaya çıktı. Gözaltına alınan Neslim Güngen ile kayıt dışı şekilde görüşmeler yaptığı tespit edilen vergi müfettişi de akşam saatlerinde gözaltına alındı. Operasyonda el konulan malzemeler de İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünde basına sergilendi. İşte detaylar...
Giriş: 10.07.2024 14:54 Güncelleme: 10.07.2024 15:47
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