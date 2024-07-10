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Neslim Güngen ile kayıt dışı iletişim! Fenomenleri vergi müfettişi mi korudu? Soruşturmada flaş detaylar

Dün bazı sosyal medya fenomenlerine yapılan operasyonda yeni detaylar ortaya çıktı. Gözaltına alınan Neslim Güngen ile kayıt dışı şekilde görüşmeler yaptığı tespit edilen vergi müfettişi de akşam saatlerinde gözaltına alındı. Operasyonda el konulan malzemeler de İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünde basına sergilendi. İşte detaylar...

DHA
Giriş: 10.07.2024 14:54 Güncelleme: 10.07.2024 15:47
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Neslim Güngen ile kayıt dışı iletişim! Fenomenleri vergi müfettişi mi korudu? Soruşturmada flaş detaylar

Türkiye genelinde 50 güzellik merkezleri bulunan Neslin Güngen ve eşi İnanç Güngen'in de operasyonla gözaltına alındığı, toplamda 56 kişi hakkında gözaltı kararının bulunduğu "Fenomenler" soruşturması kapsamında gözaltı sayısı 61'e yükseldi. İddialara göre; gözaltında olan Neslin-İnanç Güngen Çifti, güzellik merkezi bayilerinin satışını üçüncü kişilere yaptı.

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Neslim Güngen ile kayıt dışı iletişim! Fenomenleri vergi müfettişi mi korudu? Soruşturmada flaş detaylar

Bazı bayilerin sisteme kayıtlı olmadığı, hatta bazı bayilerde kayıtlı güzellik ve sağlık cihazlarının da bulunmadığı iddia edildi.

Bazı güzellik merkezlerinde lazer başta olmak üzere farklı işlemlerden memnun kalmayan ve olumsuz sonuçlarla mağdur olan bazı müşterilerin bayilerden, bazı bayilerin de cihazların kötü olduğunu vurgulayarak Neslin-İnanç Güngen'den şikayetçi ve davacı oldukları, Güngen Çifti'nin de bayilerden işlemleri düzgün şekilde standartlara uygun yapmadıkları gerekçesiyle yine şikayetçi ve davacı oldukları iddia edildi.

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Neslim Güngen ile kayıt dışı iletişim! Fenomenleri vergi müfettişi mi korudu? Soruşturmada flaş detaylar

Öte yandan dün akşam saatlerinde ise önemli bir gelişme yaşandı. Güngen ailesinin şirketlerine ait 1,5 milyar liralık para trafiğini soruşturan vergi müfettişi de gözaltına alındı.

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Neslim Güngen ile kayıt dışı iletişim! Fenomenleri vergi müfettişi mi korudu? Soruşturmada flaş detaylar

Sabah'ın haberine göre konuyu soruşturmakla görevli olan vergi müfettişinin özellikle Neslim Güngen ile kayıt dışı görüşüp buluştuğu ortaya çıktı.

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Neslim Güngen ile kayıt dışı iletişim! Fenomenleri vergi müfettişi mi korudu? Soruşturmada flaş detaylar

Bunun üzerine Mali Şube Müdürlüğü ekipleri, vergi müfettişini incelemeye aldı.