Avrupa’da Yan Yana Klozetler: Gizem Çözüldü! Neden 2 Klozet Kullanıyorlar?

Dünya genelinde farklı temizlik alışkanlıkları bulunmaktadır. Türkiye'de ve bazı diğer ülkelerde tuvaletlerde yer alan taharet muslukları, hijyenik temizlik için yaygın olarak kullanılır. Ancak birçok Avrupa ülkesinde bu musluklar yerine farklı bir sistem benimsenmiştir. Örneğin, İtalya, Fransa ve Portekiz gibi ülkelerde, taharet musluğu yerine "bidet" adı verilen bir aparat bulunur. Bu bidetler, tuvaletten ayrı bir ünite olarak tasarlanmıştır ve genellikle tuvaletin yanında yer alır.