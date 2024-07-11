İstanbul ve Ankara'da hava nasıl olacak? Meteoroloji ve AKOM'dan peş peşe uyarı: Sağanak geliyor | 6 ile sarı kodlu alarm

Yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava tahmin raporunu yayımladı. Buna göre, İstanbul dahil birçok ile sağanak uyarısı geldi. Bir uyarı da AKOM'dan geldi. Yapılan açıklamada, İstanbul dahil o illerde öğle saatlerine kadar sürmesi beklenen yağışlara karşı vatandaşların tedbirli olmaları istendi. Ayrıca MGM'den 6 il için ise sarı kodlu uyarı geldi. Peki, Yurt genelinde hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara ve İzmir'de sağanak yağış etkisini gösterecek mi? Sarı kodla uyarılan 6 il hangileri? İşte 5 günlük hava tahmin raporu....