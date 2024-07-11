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İstanbul ve Ankara'da hava nasıl olacak? Meteoroloji ve AKOM'dan peş peşe uyarı: Sağanak geliyor | 6 ile sarı kodlu alarm

Yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava tahmin raporunu yayımladı. Buna göre, İstanbul dahil birçok ile sağanak uyarısı geldi. Bir uyarı da AKOM'dan geldi. Yapılan açıklamada, İstanbul dahil o illerde öğle saatlerine kadar sürmesi beklenen yağışlara karşı vatandaşların tedbirli olmaları istendi. Ayrıca MGM'den 6 il için ise sarı kodlu uyarı geldi. Peki, Yurt genelinde hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara ve İzmir'de sağanak yağış etkisini gösterecek mi? Sarı kodla uyarılan 6 il hangileri? İşte 5 günlük hava tahmin raporu....

Giriş: 11.07.2024 03:21 Güncelleme: 11.07.2024 03:44
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Yurt genelinde hava nasıl olacak? Meteoroloji’den peş peşe uyarılar | O illerde yaşayanlar dikkat! Sağanak geliyor

Yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava tahmin raporunu yayımladı.

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Yurt genelinde hava nasıl olacak? Meteoroloji’den peş peşe uyarılar | O illerde yaşayanlar dikkat! Sağanak geliyor

Yurdun batı kısımlarında nem oranıyla beraber sıcaklıklar artarken İstanbul dahil birçok ile sağanak uyarısı geldi. Bir uyarı da AKOM'dan geldi.

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Yurt genelinde hava nasıl olacak? Meteoroloji’den peş peşe uyarılar | O illerde yaşayanlar dikkat! Sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Zonguldak çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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Yurt genelinde hava nasıl olacak? Meteoroloji’den peş peşe uyarılar | O illerde yaşayanlar dikkat! Sağanak geliyor

Yağışların; Marmara'nın doğusu, Kastamonu, Çorum, Çankırı, Kırıkkale, Ankara'nın kuzey ve doğusu ile bu akşam Isparta ve Burdur'da yerel kuvvetli olması bekleniyor.

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Yurt genelinde hava nasıl olacak? Meteoroloji’den peş peşe uyarılar | O illerde yaşayanlar dikkat! Sağanak geliyor

Rüzgarın; Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.