Son dakika haberi... Vahşi doğada rastlanması oldukça güç bir olay Tunceli'de görüntülendi. Fotoğrafçı tarafından görüntülenen o anlarda nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak ve koruma altındaki dağ keçileri aynı karede! Bakın neler oldu?

Son dakika haberi... Vahşi doğada rastlanması oldukça güç bir olay Tunceli'de görüntülendi. Fotoğrafçı tarafından görüntülenen o anlarda nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak ve koruma altındaki dağ keçileri aynı karede! Bakın neler oldu?