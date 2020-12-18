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Videolar Yaşam Videoları Vahşi doğada ender rastlanan olay! Saniye saniye görüntüledi! Nesli tükenmekte olan vaşak ve koruma altındaki dağ keçisi...

Vahşi doğada ender rastlanan olay! Saniye saniye görüntüledi! Nesli tükenmekte olan vaşak ve koruma altındaki dağ keçisi...

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Giriş: 18.12.2020 15:18
Güncelleme:18.12.2020 15:18
Son dakika haberi... Vahşi doğada rastlanması oldukça güç bir olay Tunceli'de görüntülendi. Fotoğrafçı tarafından görüntülenen o anlarda nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak ve koruma altındaki dağ keçileri aynı karede! Bakın neler oldu?

Son dakika haberi... Vahşi doğada rastlanması oldukça güç bir olay Tunceli'de görüntülendi. Fotoğrafçı tarafından görüntülenen o anlarda nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak ve koruma altındaki dağ keçileri aynı karede! Bakın neler oldu?

Vahşi doğada ender rastlanan olay! Saniye saniye görüntüledi! Nesli tükenmekte olan vaşak ve koruma altındaki dağ keçisi... VAHŞİ DOĞADA ENDER RASTLANAN OLAY! SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLEDİ! NESLİ TÜKENMEKTE OLAN VAŞAK VE KORUMA ALTINDAKİ DAĞ KEÇİSİ...
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