Ne yaptın Cicikuş! Muhabbet kuşu yavrusunu paramparça etti!

Kuşlarıyla ilgili gelişmeleri YouTube üzerinden takipçileriyle paylaşan Hasan Can isimli vatandaş, yavruları bulunan muhabbet kuşunun yuvasına bakmak isteyince hayatının şokuyla karşılaştı. Anne kuş yavrularını paramparça etmiş hatta bazılarını yemişti. İşte görenleri dehşete düşüren o görüntüler...

Giriş Tarihi: 16.06.2021 06:11 Güncelleme Tarihi: 16.06.2021 06:13 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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