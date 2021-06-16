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Ne yaptın Cicikuş! Muhabbet kuşu yavrusunu paramparça etti!

Kuşlarıyla ilgili gelişmeleri YouTube üzerinden takipçileriyle paylaşan Hasan Can isimli vatandaş, yavruları bulunan muhabbet kuşunun yuvasına bakmak isteyince hayatının şokuyla karşılaştı. Anne kuş yavrularını paramparça etmiş hatta bazılarını yemişti. İşte görenleri dehşete düşüren o görüntüler...

Giriş Tarihi: 16.06.2021 06:11 Güncelleme Tarihi: 16.06.2021 06:13
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Ne yaptın Cicikuş! Muhabbet kuşu yavrusunu paramparça etti!

Anne kuşun ağzındaki kan açıkça görülüyor.

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Ne yaptın Cicikuş! Muhabbet kuşu yavrusunu paramparça etti!

Kuşlarda bu tip davranışlar strese girdikleri dönemlerde görülebiliyor.

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Ne yaptın Cicikuş! Muhabbet kuşu yavrusunu paramparça etti!

İşte yavru kuşların son hali...

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Ne yaptın Cicikuş! Muhabbet kuşu yavrusunu paramparça etti!
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Ne yaptın Cicikuş! Muhabbet kuşu yavrusunu paramparça etti!