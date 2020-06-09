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Mutlu haberi Başkan Erdoğan verdi! Antalyalı siyam ikizleri İngiltere'de ayrıldı
Antalya'da 2018 yılında sezaryenle dünyaya gelen siyam ikizleri Derman ve Yiğit Evrensel, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde gönderildikleri İngiltere'nin başkenti Londra'da, bir dizi ameliyat ile birbirlerinden ayrıldı. Anneleriyle birlikte aralık ayından bu yana Londra'da bulunan Derman ve Yiğit, çarşamba günü yurda getirilecek.
Giriş Tarihi: 09.06.2020 11:10Güncelleme Tarihi: 09.06.2020 11:12