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Haberler Galeri Mutlu haberi Başkan Erdoğan verdi! Antalyalı siyam ikizleri İngiltere'de ayrıldı

Mutlu haberi Başkan Erdoğan verdi! Antalyalı siyam ikizleri İngiltere'de ayrıldı

Antalya'da 2018 yılında sezaryenle dünyaya gelen siyam ikizleri Derman ve Yiğit Evrensel, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde gönderildikleri İngiltere'nin başkenti Londra'da, bir dizi ameliyat ile birbirlerinden ayrıldı. Anneleriyle birlikte aralık ayından bu yana Londra'da bulunan Derman ve Yiğit, çarşamba günü yurda getirilecek.

Giriş Tarihi: 09.06.2020 11:10 Güncelleme Tarihi: 09.06.2020 11:12
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Mutlu haberi Başkan Erdoğan verdi! Antalyalı siyam ikizleri İngiltere'de ayrıldı GALERİ DEVAM EDİYOR

Alanya'da, ev kadını Fatma (34) ile turizm işiyle uğraşan eşi Ömer Evrensel'in (45) başlarından yapışık erkek ikiz bebekleri, 21 Haziran 2018'de sezaryenle dünyaya geldi.

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Mutlu haberi Başkan Erdoğan verdi! Antalyalı siyam ikizleri İngiltere'de ayrıldı

Evrensel çiftinin Derman ve Yiğit ismini verdiği siyam ikizleri, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde takip ve kontrolleri yapıldıktan sonra evlerine gönderildi.

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Mutlu haberi Başkan Erdoğan verdi! Antalyalı siyam ikizleri İngiltere'de ayrıldı

Tek yumurta ikizleri olarak dünyaya gelen Derman ve Yiğit'in beyinleri ayrı olmasına rağmen beynin ana toplardamarı ortak olduğu için birbirlerinden ayrılmalarının, cerrahi açıdan yüksek risk taşıdığı belirlendi.

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Mutlu haberi Başkan Erdoğan verdi! Antalyalı siyam ikizleri İngiltere'de ayrıldı

BAŞKAN ERDOĞAN VE EŞİ HİMAYELERİNE ALDI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde geçen aralık ayında gönderildikleri İngiltere'nin başkenti Londra'da bir dizi ameliyat geçiren siyam ikizleri, birbirlerinden ayrıldı. İkizler, çarşamba günü yurda getirilecek.

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Mutlu haberi Başkan Erdoğan verdi! Antalyalı siyam ikizleri İngiltere'de ayrıldı

MUTLU HABERİ BAŞKAN ERDOĞAN VERDİ

Başkan Erdoğan siyam ikizleri Derman ve Yiğit ile ilgili dün şunları söyledi:

"Başları yapışık 2 yavru var. Türkiye'de kime gösterdiysek de bir cevap alamadık. Bu ameliyatı İngiltere'de Keşmirli bir doktor yaptı. Arkadaşlarımız resimleri çektiler gönderdiler. Antalyalı 2 yavrumuzu biz İngiltere'ye gönderdik. Bizden de 2 doktor gönderdik. Bizden giden doktorlar da ameliyata girdiler. 42 kişilik ekiple gerçekleşti ameliyat. Bu yavrularımız başarılı geçen ameliyattan sonra 15 gün 1 ay içinde inşallah Türkiye'ye dönmüş olacaklar. Biz o iyi niyetimizle o adımı attık. Ve orada da bir Türk armatör ve bir Keşmirli dediler ki 'Bedeli neyse biz ödeyeceğiz.' Onlar da bu işi üstlendiler. Ve bu yavruların ameliyatı gerçekleşmiş oldu. Türkiye bu. Yani bütün vatandaşlarına sahip çıkmak için elinden geleni yapıyor. İki yavrunun ismini aldım şimdi Derman ve Yiğit. İnşallah çarşamba günü geliyorlar."