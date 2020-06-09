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Görenler gözlerine inanamıyor... Bu çeşmenin suyu alev alev yanıyor
Bursa'da bir piknik alanında bulunan çeşmenin suyu ateş tutulduğu anda alev alev yanmaya başlıyor. Adeta petrol gibi yanan suyu görenler gözlerine inanamıyor. Bölge sakinleri çeşmeden kana kana su içerken, üniversitenin yaptığı araştırmada suyla birlikte zeminden yanıcı gaz geldiği belirlendi.
Giriş Tarihi: 09.06.2020 11:48Güncelleme Tarihi: 09.06.2020 11:49