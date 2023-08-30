Mutfak lavabosunun altına koyan yandı! Asla lavabonun altında bulundurmamanız gereken ürünler sıralandı!

Mutfak lavabosunun altında geniş bir açık dolap bulundurmak, taşan eşyaları düzenlemek için cazip bir seçenek gibi görünebilir. Ancak bu alana dikkatsizce yerleştirilen eşyalar, ileride sorunlar yaşamanıza neden olabilir. Mutfağınızı organize etmeye çalışırken, her ne kadar kullanımı kolaylaştıracak gibi görünse de, mutfak lavabosunun altında kesinlikle saklanmaması gereken bazı eşyalar vardır.