30 Ağustos 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Mutfak lavabosunun altına koyan yandı! Asla lavabonun altında bulundurmamanız gereken ürünler sıralandı!

Mutfak lavabosunun altına koyan yandı! Asla lavabonun altında bulundurmamanız gereken ürünler sıralandı!

Ev içerisindeki küçük detaylar, bazen beklenmedik sonuçlara yol açabilir. Özellikle mutfak alanında, evye altına rastgele yerleştirdiğimiz pek çok eşya, aslında ciddi tehlike unsurları oluşturabilir. Bu nedenle, evdeki güvenliği sağlamak adına dikkatli davranmak son derece önemlidir. Özellikle mutfak lavabosunun altında bulunan alanda saklanan eşyaların doğru seçilmesi büyük önem taşıyor.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.08.2023 10:54
  • 1
  • 8
Mutfak lavabosunun altına koyan yandı! Asla lavabonun altında bulundurmamanız gereken ürünler sıralandı!

Mutfak lavabosunun altında geniş bir açık dolap bulundurmak, taşan eşyaları düzenlemek için cazip bir seçenek gibi görünebilir. Ancak bu alana dikkatsizce yerleştirilen eşyalar, ileride sorunlar yaşamanıza neden olabilir. Mutfağınızı organize etmeye çalışırken, her ne kadar kullanımı kolaylaştıracak gibi görünse de, mutfak lavabosunun altında kesinlikle saklanmaması gereken bazı eşyalar vardır.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 8
Mutfak lavabosunun altına koyan yandı! Asla lavabonun altında bulundurmamanız gereken ürünler sıralandı!

Mutfağınızı düzenlerken her şeyin yerli yerinde olması için özen gösterirsiniz. Bazen bazı eşyalara daha hızlı erişebilmek adına onları mutfak lavabosunun altına koymak cazip gelebilir.

  • 3
  • 8
Mutfak lavabosunun altına koyan yandı! Asla lavabonun altında bulundurmamanız gereken ürünler sıralandı!

Ancak dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta, bazı eşyaların kesinlikle mutfak lavabosunun altına konmaması gerektiğidir. Bu eşyalar, oksitlenme ve zehir saçma riski taşıyabilir.

  • 4
  • 8
Mutfak lavabosunun altına koyan yandı! Asla lavabonun altında bulundurmamanız gereken ürünler sıralandı!

Özellikle küçük ev aletlerini mutfak lavabosunun altına koymaktan kaçının. Nem ve elektrik bir araya geldiğinde olumsuz sonuçlar doğurabilir.

  • 5
  • 8
Mutfak lavabosunun altına koyan yandı! Asla lavabonun altında bulundurmamanız gereken ürünler sıralandı!

Nem, cihazların oksitlenmesine neden olabilir ve elektrik bağlantılarını zarar verebilir. Aynı zamanda mutfak lavabosunun altında saklanan cihazlarda nem varsa, tehlikeli durumlar yaratabilir.