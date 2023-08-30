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Gökyüzünde Mavi Ay resitali! Görenler mest oldu

Mavi ay, Hatay'ın Samandağ ilçesinde görsel şölen oluşturdu. Hatay'ın Samandağ ilçesinde, Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, 'Mavi Ay' gökyüzünde görsel şölen oluşturdu. Gök bilimciler tarafından bir takvim ayında yaşanan ikinci Dolunay olarak; Mavi Ay şeklinde tanımlanan nadir doğa olayı, sabaha karşı gerçekleşti

Giriş Tarihi: 30.08.2023 10:37 Güncelleme Tarihi: 30.08.2023 11:51
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Gökyüzünde Mavi Ay resitali! Görenler mest oldu

Mavi Ay aslında mavi renkte olmamakla birlikte bu terim, bir ay içinde ikinci bir dolunayı ifade ediyor. Normalde süper Ay'lar ortalama bir dolunaydan yaklaşık yüzde 16 daha parlak ve yüzde 7 daha büyük görünüyor.

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Gökyüzünde Mavi Ay resitali! Görenler mest oldu

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Gökyüzünde Mavi Ay resitali! Görenler mest oldu
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Gökyüzünde Mavi Ay resitali! Görenler mest oldu
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Gökyüzünde Mavi Ay resitali! Görenler mest oldu