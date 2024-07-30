Evinizi mis gibi kokutacak bitki: Tek yapmanız gereken...

Madagaskar Yasemini ile Eviniz Bir Parfüm Gibi Koksun

Stephanotis floribunda olarak da bilinen Madagaskar yasemini, büyüleyici kokusuyla evinize ferahlık getirirken aynı zamanda dekoratif görüntüsüyle de göz kamaştırıyor. Yaprak dökmeyen parlak yeşil yaprakları ve beyaz çiçekleriyle dikkat çeken bu bitki, özellikle geceleri daha da belirginleşen yoğun ve hoş bir koku yayıyor.