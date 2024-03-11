Yeni doğan bebeğini camdan atmıştı! Cani annenin ifadesi ortaya çıktı
Pendik'te ailesinden gizli dünyaya getirdiği bebeği, oturduğu evin birinci katından aşağı atan şüpheli kadın A.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gözaltına alınan cani kadının ifadesi ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 11.03.2024
13:34
Tüyler ürperten olay İstanbul Pendik'te yaşandı. 1 Mart günü evinin bahçesinde yeni doğmuş bir bebek bulan Bayram Çakır, hemen polis ekiplerini aradı. İddiaya göre, aynı mahallede oturan A.Y'nin, hamile olduğunu ailesinden gizlediği ve gece saatlerinde dünyaya getirdiği bebeği birinci kattan aşağı attığı anlaşıldı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada gözaltına alınan anne A.Y, şüphelinin annesi, babası, kardeşi ve sevgilisi olduğu belirlenen D.Ç. adliyeye getirilmişti. A.Y. adli makamlarca "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanırken diğer şüpheliler savcılıkça serbest bırakılmıştı.
"HİÇ TEKME ATMADI, HAMİLELİĞİN FARKINDA DEĞİLDİM"
Hızla devam eden soruşturma kapsamında SABAH, şüpheli anne A.Y.'nin ifadesine ulaştı. Savcılıktan "Altsoydan akrabayı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklama talebiyle Hakimliğe sevk edilen şüpheli annenin söyledikleri kan dondurdu.
İfadesinde hamile olduğunu fark etmediğini söyleyen şüpheli A.Y.,
"Bebeğin hareketlerini hiç hissetmedim, hiç tekmelemedi. Doğum yaptığım ana kadar fark etmedim. Karnım şişiyordu fakat ben çok yemek yediğim için bunun olduğunu düşünüyordum. Doğum esnasında da hiç acı çekmedim" ifadelerini kullandı.
NEFES ALMASI İÇİN CAMA GÖTÜRDÜĞÜ SIRADA...
Devamında doğum sırasında bağırma isteğinin de gelmediğini dile getiren şüpheli anne, "Bir buçuk dakika içinde doğurdum. Bebek doğduğunda ağlamıyordu. Zaten camın önündeydim. Bebek hava alsın diye cama doğru yöneldim.