Yeni doğan bebeğini camdan atmıştı! Cani annenin ifadesi ortaya çıktı

İfadesinde hamile olduğunu fark etmediğini söyleyen şüpheli A.Y., "Bebeğin hareketlerini hiç hissetmedim, hiç tekmelemedi. Doğum yaptığım ana kadar fark etmedim. Karnım şişiyordu fakat ben çok yemek yediğim için bunun olduğunu düşünüyordum. Doğum esnasında da hiç acı çekmedim" ifadelerini kullandı.