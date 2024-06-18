Kazayı yara almadan atlatan çocuğuna sarıldı

ÇOCUĞUNA SARILARAK, AMBULANSTA TEDAVİ OLDU

Kısa sürede kaza yerine gelen itfaiye ekipleri araçlarda sıkışan olup olmadığını kontrol etti. 07 AOG 578 plakalı aracın sürücüsü kadın kendisiyle aynı araçta bulunan ve kazayı yara almadan atlatan çocuğuna sarılarak ambulansta tedavi oldu.