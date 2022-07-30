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Muharrem ayı mesajları ve sözleri 2022 | Hicri Yılbaşı ile ilgili en güzel ve anlamlı kutlama mesajları burada!

Muharrem ayı ve Hicri Yılbaşı mesajları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. 2022 yılı Muharrem ayı Hicri Yılbaşı ile 30 Temmuz'da başladı. Bugünden itibaren idrak edilmeye başlanacak Muharrem ayı ile ilgili mesajlar ve sözler internet üzerinde araştırılmaya başlandı. En güzel ve anlamlı Muharrem ayı mesajları ve sözlerine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. İşte Muharrem ayı ve Hicri Yılbaşı ile ilgili en güzel ve anlamlı kutlama mesajları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.07.2022 10:12 Güncelleme Tarihi: 30.07.2022 10:12
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Muharrem ayı mesajları ve sözleri 2022 | Hicri Yılbaşı ile ilgili en güzel ve anlamlı kutlama mesajları burada!

Hicri Yılbaşı ile başlayan Muharrem ayı, İslam alemi için en önemli zamanlardan biri olarak ön plana çıkıyor. Aşure gününün de bu ay içerisinde yer aldığı Muharrem ayının gelmesiyle birlikte kutlama mesajları ve sözleri sosyal medyada paylaşılmaya başlandı. En güzel ve anlamlı Muharrem ayı mesajlarını sayfamızda bir araya getirdik. İşte Muharrem ayı ve Hicri Yılbaşı ile ilgili en güzel ve anlamlı kutlama mesajları...

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Muharrem ayı mesajları ve sözleri 2022 | Hicri Yılbaşı ile ilgili en güzel ve anlamlı kutlama mesajları burada!

MUHARREM AYI MESAJLARI 2022

* Tüm İslam aleminin hicri yeni yılı ve Muharrem-i şerif ayı mübarek olsun.

* Muharrem ayı bütün hayır ve bereketlerine nail olabilmemiz duasıyla Muharrem ayı mübarek olsun.

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Muharrem ayı mesajları ve sözleri 2022 | Hicri Yılbaşı ile ilgili en güzel ve anlamlı kutlama mesajları burada!

* Muharrem ayının ümmete, kendimize, toplumumuza 'Diriliş' olmasını Yüce Allah'tan dilerim!

* Muharrem ayı, Hicri yılınız kutlu olsun; Hoşgörü barış, huzur ve kardeşliğimize vesile olması dileklerimle...

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Muharrem ayı mesajları ve sözleri 2022 | Hicri Yılbaşı ile ilgili en güzel ve anlamlı kutlama mesajları burada!

* Bugün 'Muharrem Ayı'nın 1. Günü Hicri yılbaşı; tüm Müslümanlara ve insanlık alemine hayırlı olsun.

* Yüce Rabbimiz bizleri affetsin ve ellerimizi dergâhından boş çevirmesin. Bu mübarek günde hepimizin dualarını kabul etsin!

* Cümle ümmeti Muhammedin ve kardeşlerin Muharrem ayı ve Aşure günü mübarek olsun.

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Muharrem ayı mesajları ve sözleri 2022 | Hicri Yılbaşı ile ilgili en güzel ve anlamlı kutlama mesajları burada!

* Geleceği oluşturacak her yeni günün bir önceki günden daha güzel, isteklerinize uygun ve sizi daha da mutlu etmesi dileğiyle Muharrem Ayınız mübarek olması dileğiyle.

* Allah'ım, sen evveli ve sonu olmayan cömert, acıyan, ihsanı bol olansın. Bu Muharrem ayın da bize helâl rızıklar ihsan et. Bu sene beni, sevdiklerimi ve müslümanları şeytanın aldatmasından ve tuzaklarından koru. Nefsimizin kötülüklerine karşı bize yardım et.