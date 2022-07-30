30 Temmuz 2022, Cumartesi
Hicri Yılbaşı duası: 2022 Muharrem ayının ilk gecesi okunacak dua nedir? Hicri Yılbaşı duası Türkçe ve Arapça okunuşu
Hicri Yılbaşı duası nedir? Muharrem ayı, ay takvimine göre yılın ilk ayı ve ilk günüdür. 2022 yılı Muharrem ayı 30 Temmuz Cumartesi günü itibarıyla idrak edilecek. Bu mübarek günleri ibadetler içerisinde geçirmek isteyen vatandaşlar, Hicri Yılbaşı ve Muharrem ayının ilk gecesi okunacak duayı araştırmaya başladı. Peki, 2022 Muharrem ayının ilk gecesi okunacak dua nedir? İşte Muharrem ayı ve Hicri Yılbaşı duası Türkçe ve Arapça okunuşu...
Giriş Tarihi: 30.07.2022 10:25
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