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Haberler Galeri Hicri Yılbaşı duası: 2022 Muharrem ayının ilk gecesi okunacak dua nedir? Hicri Yılbaşı duası Türkçe ve Arapça okunuşu

Hicri Yılbaşı duası: 2022 Muharrem ayının ilk gecesi okunacak dua nedir? Hicri Yılbaşı duası Türkçe ve Arapça okunuşu

Hicri Yılbaşı duası nedir? Muharrem ayı, ay takvimine göre yılın ilk ayı ve ilk günüdür. 2022 yılı Muharrem ayı 30 Temmuz Cumartesi günü itibarıyla idrak edilecek. Bu mübarek günleri ibadetler içerisinde geçirmek isteyen vatandaşlar, Hicri Yılbaşı ve Muharrem ayının ilk gecesi okunacak duayı araştırmaya başladı. Peki, 2022 Muharrem ayının ilk gecesi okunacak dua nedir? İşte Muharrem ayı ve Hicri Yılbaşı duası Türkçe ve Arapça okunuşu...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.07.2022 10:25
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Hicri Yılbaşı duası: 2022 Muharrem ayının ilk gecesi okunacak dua nedir? Hicri Yılbaşı duası Türkçe ve Arapça okunuşu

Hicri Yılbaşı ve Muharrem ayı duası, mübarek Muharrem ayının gelmesiyle birlikte araştırılmaya başlandı. İslam peygamberi Hazreti Muhammed ve ashabının 1444 yıl önce Mekke'den Medine'ye hicreti, İslam aleminde hicri takvimin başlangıcı olarak kabul ediliyor. Peki, 2022 Muharrem ayının ilk gecesi okunacak dua nedir? İşte Muharrem ayı ve Hicri Yılbaşı duası Türkçe ve Arapça okunuşu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Hicri Yılbaşı duası: 2022 Muharrem ayının ilk gecesi okunacak dua nedir? Hicri Yılbaşı duası Türkçe ve Arapça okunuşu

MUHARREM AYI VE HİCRİ YILBAŞI DUASI

Peygamber Efendimiz bir hadîs-i şerîfinde buyurdu:

"Bir kimse, Muharrem ayının ilk günü[ya'nî hicrî yılbaşında], aşağıdaki duâyı 3 defa okursa, Allahü teâlâ o kimseyi, gelecek Muharrem ayına kadar bütün belâlardan emîn kılar."

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Hicri Yılbaşı duası: 2022 Muharrem ayının ilk gecesi okunacak dua nedir? Hicri Yılbaşı duası Türkçe ve Arapça okunuşu

Şeyh Şihâbüddin-i Sühreverdî'den menkûldür ki: "Her kim bu duâyı aşûre günü üç kerre okursa ölümden de emîn kılınır. Zîrâ o sene ölümü mukadder olan kimseye, bu duâyı bu veçhile okumak nasip olmaz. (Hâmiş)

İşte o dua:

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Hicri Yılbaşı duası: 2022 Muharrem ayının ilk gecesi okunacak dua nedir? Hicri Yılbaşı duası Türkçe ve Arapça okunuşu

"Bismillâhirrahmânirrahîm. Elhamdü lillahi Rabbil-âlemîn. Ves-salâtü ves-selâmü alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ecmaîn. Allahümme Entel-Ebediyyül-Kadîm. El-Hayyül-Kerîm. El-Hannânül-Mennân. Ve hâzihî senetün cedîdetün, es'elüke fîhel'ısmete mineş-şeytânir-racîm, vel-avne alâ hâzihin-nefsil-emmâreti bis-sûi vel-iştigâle bimâ yukarribünî ileyke, yâ zel-celâli vel-ikrâm, bi-rahmetike yâ erhamer-râhimîn. Ve sallallahü ve selleme alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve Ehli beytihî ecmaîn."

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Hicri Yılbaşı duası: 2022 Muharrem ayının ilk gecesi okunacak dua nedir? Hicri Yılbaşı duası Türkçe ve Arapça okunuşu

Meâli ise şöyledir: "Besmele", "hamdele" ve "salvele"den sonra, "Ey Allah'ım! Sen Ebedî ve Kadîmsin [Kendinden evvel hiçbir varlık olmayan], varlığı, hayâtı devâmlı olan, kullarına keremi ziyâde, merhameti, ni'metler bağışlaması sonsuz, yalnız Sensin Allahım!

İşte bu yeni yıldır ki, ben, bu yıl boyunca, huzûrundan kovulmuş şeytândan korumanı ve dâimâ kötülüğü emreden nefsime gâlip olmam için yardımını ve beni Sana yaklaştıran işlerle meşgûl olmamı Senden dilerim ey celâl ve ikrâm sâhibi Allahım. Ey merhametlilerin en merhametlisi, rahmetinle muâmele eyle. [Sonunda tekrâr salevât-ı şerîfe var]."