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Muhabbet kuşunu öyle görünce gözlerine inanamadı 🐦 Yavrusunu parçaladı | Sevimli diyoruz ama...

İzmir'de hobi olarak muhabbet kuşu üreticiliği yapan Hasan Can isimli vatandaş, her gün yaptığı rutin işlerden birisini yapmak üzere üretimhanesine gitti. Uzun süredir baktığı anne muhabbet kuşunda farklılık sezen Can, kafese yaklaşınca vehametin farkına vardı. Kuşun cere ve gaga bölgesindeki kanın nedenini merak eden Can, yuvalığı açtığında hayatının şokunu yaşadı.

Giriş Tarihi: 25.09.2023 06:12
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Muhabbet kuşunu öyle görünce gözlerine inanamadı 🐦 Yavrusunu parçaladı | Sevimli diyoruz ama...

Muhabbet kuşları birçok evde bakılan sosyal ve son derece akıllı hayvanlar.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Muhabbet kuşunu öyle görünce gözlerine inanamadı 🐦 Yavrusunu parçaladı | Sevimli diyoruz ama...

Onları neşeleri ve sempatik hareketleriyle tanıyoruz.

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Muhabbet kuşunu öyle görünce gözlerine inanamadı 🐦 Yavrusunu parçaladı | Sevimli diyoruz ama...

Ama muhabbet kuşlarının da kendi tabiatları var ve bu tabiatları bazen oldukça vahşi olabiliyor.

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Muhabbet kuşunu öyle görünce gözlerine inanamadı 🐦 Yavrusunu parçaladı | Sevimli diyoruz ama...

Bunu kanıtlar mahiyetteki olay İzmir'de meydana geldi.

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Muhabbet kuşunu öyle görünce gözlerine inanamadı 🐦 Yavrusunu parçaladı | Sevimli diyoruz ama...

Hobi olarak muhabbet kuşu üreten Hasan Can isimli vatandaş kafesi açtığında şoke oldu.