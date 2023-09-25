Neşet Ertaş sözleri ve türküleri | Neşet Ertaş'ın türkülerinden en can alıcı, anlamlı ve güzel sözler...

Ünlü ozanımız Neşet Ertaş'ın sözleri, Türk halk müziğinin en derin ve dokunaklı anlatıları arasında yer alır. Onun eşsiz yorumuyla dile gelen türküler, Anadolu'nun kültürel zenginliğini yansıtırken, insanların iç dünyalarına dokunur. Neşet Ertaş, "Bozkırın Tezenesi" olarak anılan ve Abdallık sanatının son büyük ustalarından biri olarak kabul edilir. Şarkılarındaki sözler, insanların yaşam deneyimlerini, aşkı, sevgiyi, doğayı ve Anadolu'nun güzelliklerini anlatır. Onun bu özgün ve duygu yüklü sözleri, birçok insanın kalbinde özel bir yer edinir.

Giriş Tarihi: 25.09.2023 07:28 Güncelleme Tarihi: 25.09.2023 07:28 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL