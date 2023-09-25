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Haberler Galeri Neşet Ertaş sözleri ve türküleri | Neşet Ertaş'ın türkülerinden en can alıcı, anlamlı ve güzel sözler...

Neşet Ertaş sözleri ve türküleri | Neşet Ertaş'ın türkülerinden en can alıcı, anlamlı ve güzel sözler...

Ünlü ozanımız Neşet Ertaş'ın sözleri, Türk halk müziğinin en derin ve dokunaklı anlatıları arasında yer alır. Onun eşsiz yorumuyla dile gelen türküler, Anadolu'nun kültürel zenginliğini yansıtırken, insanların iç dünyalarına dokunur. Neşet Ertaş, "Bozkırın Tezenesi" olarak anılan ve Abdallık sanatının son büyük ustalarından biri olarak kabul edilir. Şarkılarındaki sözler, insanların yaşam deneyimlerini, aşkı, sevgiyi, doğayı ve Anadolu'nun güzelliklerini anlatır. Onun bu özgün ve duygu yüklü sözleri, birçok insanın kalbinde özel bir yer edinir.

Giriş Tarihi: 25.09.2023 07:28 Güncelleme Tarihi: 25.09.2023 07:28
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Neşet Ertaş sözleri ve türküleri | Neşet Ertaş’ın türkülerinden en can alıcı, anlamlı ve güzel sözler...

Neşet Ertaş'ın eşsiz eserlerinin içinde saklı olan derin duygular, onun sözlerinde kendini bulur. Türk halk müziğinin büyük ustası, insanların yaşamdan aldıkları hazzı, aşkı, sevgiyi ve Anadolu'nun güzelliklerini dillendirir. Onun türkülerinden alınan sözler, sadece müzikle değil, aynı zamanda yaşamın ta kendisiyle de özdeşleşir. Bu sözler, insanların iç dünyalarına dokunur, duygusal anlar yaşatır. İşte Neşet Ertaş'ın türkülerinden en can alıcı, anlamlı ve güzel sözler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Neşet Ertaş sözleri ve türküleri | Neşet Ertaş’ın türkülerinden en can alıcı, anlamlı ve güzel sözler...

Namerde muhtaç olmayacak ve ömrünü tamamlayacak şekilde bir ekmek parası lazım. Bunun fazlası, fazladır. İnsan tam ömre göre ölçmeli onu. Bugün son ekmeğini yeyip ölmeli, artan bir şey kalmamalı. Eğer ben öldüğümde bir çuval unum kalmışsa, ben suç işledim demektir…

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Neşet Ertaş sözleri ve türküleri | Neşet Ertaş’ın türkülerinden en can alıcı, anlamlı ve güzel sözler...

Uyku girmez gözüne , gönlü viran olanın.

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Neşet Ertaş sözleri ve türküleri | Neşet Ertaş’ın türkülerinden en can alıcı, anlamlı ve güzel sözler...

Biz doğduğumuzdan beri yoksulduk. Varlığı görmedik ki yoksulluktan şikayet edelim.

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Neşet Ertaş sözleri ve türküleri | Neşet Ertaş’ın türkülerinden en can alıcı, anlamlı ve güzel sözler...

Ne söyleyim şu dünyanın haline dağlar ayrı ayrı, çöl ayrı ayrı, şu insanlar bölüşmüşler dünyayı Hudut ayrı ayrı yol ayrı ayrı.