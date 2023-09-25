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İbn-i Sina'nın şifa baharatı! Bu 3'lü karışım bağırsakları tertemiz yapıyor! 1 tutam...

Tıkanan bağırsakları açıyor! İbn-i Sina'nın 3 şifa baharatı! Doğanın bize sunduğu mucizevi besinlerin sağlık açısından faydaları yüzyıllardır bilinir ve kullanılır. İbn-i Sina'nın da önerdiği 3 önemli baharat, her derde deva. İşte, kabızlığı ve vücuttaki enfeksiyonu silip süpürecek tarif!

Giriş Tarihi: 25.09.2023 15:44 Güncelleme Tarihi: 25.09.2023 15:47
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İbn-i Sina’nın şifa baharatı! Bu 3’lü karışım bağırsakları tertemiz yapıyor! 1 tutam...

İbn-i Sina'dan yüzyıllık tarif! Bu 3 baharat bağırsak sorununu tamamen ortadan kaldırıyor! Baharatların lezzet verme özelliği yemeklerimizi tatlandırmakla kalmaz, aynı zamanda binlerce yıldır tıbbi ve şifalı amaçlar için de kullanılır. İşte birçok insanın sağlık sorunlarına çare olabilecek karışım...

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İbn-i Sina’nın şifa baharatı! Bu 3’lü karışım bağırsakları tertemiz yapıyor! 1 tutam...

HARDAL

Bağırsak ortamının düzenli çalışmasını sağlayan florayı destekleyerek, kabızlık, ishal veya şişkinlik gibi soruna çare olabilir.

Bal ile tüketildiğinde solunum sisteminde temizleyici bir etki göstererek boğaz enfeksiyonlarına karşı koruma kalkanı oluşturabilir. Bu sayede mevsim geçişlerinde bir kaşık tüketebilirsiniz.

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İbn-i Sina’nın şifa baharatı! Bu 3’lü karışım bağırsakları tertemiz yapıyor! 1 tutam...

Selenyum ve potasyum yönünden zengin olan hardal, aynı zamanda ağrı kesici özelliğe sahiptir.

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İbn-i Sina’nın şifa baharatı! Bu 3’lü karışım bağırsakları tertemiz yapıyor! 1 tutam...

Ayrıca A vitamini yönünden zengin olması da; göz sağlığını korurken aynı zamanda bağışıklık sistemini de güçlendirebilir.

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İbn-i Sina’nın şifa baharatı! Bu 3’lü karışım bağırsakları tertemiz yapıyor! 1 tutam...

Özellikle romatizmaya iyi gelen hardal, kas ve kemik sağlığında iyileştirici yönde dönüştürücü bir etki sunabilir.