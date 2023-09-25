25 Eylül 2023, Pazartesi
İbn-i Sina'nın şifa baharatı! Bu 3'lü karışım bağırsakları tertemiz yapıyor! 1 tutam...
Tıkanan bağırsakları açıyor! İbn-i Sina'nın 3 şifa baharatı! Doğanın bize sunduğu mucizevi besinlerin sağlık açısından faydaları yüzyıllardır bilinir ve kullanılır. İbn-i Sina'nın da önerdiği 3 önemli baharat, her derde deva. İşte, kabızlığı ve vücuttaki enfeksiyonu silip süpürecek tarif!
Giriş Tarihi: 25.09.2023 15:44 Güncelleme Tarihi: 25.09.2023 15:47
- 1
- 11
- 2
- 11
- 3
- 11
- 4
- 11
- 5
- 11