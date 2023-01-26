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Haberler Galeri Müge Anlı’yı çılgına çeviren olay! Anne kızın yüzleşmesinde ortalık karıştı: “Kızımın erkek seçiminde IQ’su düşüyor”

Müge Anlı’yı çılgına çeviren olay! Anne kızın yüzleşmesinde ortalık karıştı: “Kızımın erkek seçiminde IQ’su düşüyor”

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ortalık karıştı! 25 yaşındaki Nuray Evci 40 yaşındaki kuzeni Engin Koca'ya kaçtı. Kızını bulmak için Müge Anlı'ya gelen annenin "Kızımın erkek seçiminde IQ'su düşüyor" sözleri programa damga vururken genç kızın, "Sevecek adam vardı da ben mi sevmedim" çıkışı herkesi şaşırttı. Müge Anlı ise yayın sırasından sık sık anne Fadime'yi susturmak zorunda kaldı.

Giriş Tarihi: 26.01.2023 16:31
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Müge Anlı’yı çılgına çeviren olay! Anne kızın yüzleşmesinde ortalık karıştı: “Kızımın erkek seçiminde IQ’su düşüyor”

Atv'nin reyting rekortmeni programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yine ilginç bir olay yaşandı.

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Müge Anlı’yı çılgına çeviren olay! Anne kızın yüzleşmesinde ortalık karıştı: “Kızımın erkek seçiminde IQ’su düşüyor”

MÜGE ANLI NURAY VE ENGİN'E ULAŞTI

İddialara göre; 25 yaşındaki Nuray Evci, 40 yaşındaki kuzeni Engin Koca'ya kaçtı. Anne Fadime Evci ise Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katılarak kızı Nuray Evci'nin bulunması için yardım çağrısı yaptı.

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Müge Anlı’yı çılgına çeviren olay! Anne kızın yüzleşmesinde ortalık karıştı: “Kızımın erkek seçiminde IQ’su düşüyor”

"KIZIMIN IQ'SU DÜŞÜYOR..."

Canlı yayında çileden çıkan anne, "Kızımın erkek seçiminde IQ'su düşüyor" ifadelerini kullandı.

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Müge Anlı’yı çılgına çeviren olay! Anne kızın yüzleşmesinde ortalık karıştı: “Kızımın erkek seçiminde IQ’su düşüyor”

CANLI YAYINDA EVLENECEKLERİNİ AÇIKLADILAR

Nuray ve Engin ise bugünkü canlı yayına katıldı. İkili, birbirlerini çok sevdiklerini ve pazartesi günü evleneceklerini açıkladı.

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Müge Anlı’yı çılgına çeviren olay! Anne kızın yüzleşmesinde ortalık karıştı: “Kızımın erkek seçiminde IQ’su düşüyor”

Anne Fadime ise "Müge Hanım ben bu kızı buradan alırım. Onu almadan gitmem. Kendisi 25 akıl yaşı 14 yaşında" diye konuştu.