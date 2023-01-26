Müge Anlı’yı çılgına çeviren olay! Anne kızın yüzleşmesinde ortalık karıştı: “Kızımın erkek seçiminde IQ’su düşüyor”

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ortalık karıştı! 25 yaşındaki Nuray Evci 40 yaşındaki kuzeni Engin Koca'ya kaçtı. Kızını bulmak için Müge Anlı'ya gelen annenin "Kızımın erkek seçiminde IQ'su düşüyor" sözleri programa damga vururken genç kızın, "Sevecek adam vardı da ben mi sevmedim" çıkışı herkesi şaşırttı. Müge Anlı ise yayın sırasından sık sık anne Fadime'yi susturmak zorunda kaldı.