İçme suyu hattından bakın ne çıktı 🚰 Tam 6 metrelik... Hemen telefona sarıldılar | Boa yılanına benzettiler 🐍

Amasya'nın Doğantepe köyünde içme suyu hattından bakım ve onarım işlemi yapan ekipler borudan öyle bir şey çıkardılar ki görünce hayrete düşüp hemen telefona sarıldılar. Mahallenin içme suyunu kesen şey bakın ne çıktı?