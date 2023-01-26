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Haberler Galeri İçme suyu hattından bakın ne çıktı 🚰 Tam 6 metrelik... Hemen telefona sarıldılar | Boa yılanına benzettiler 🐍

İçme suyu hattından bakın ne çıktı 🚰 Tam 6 metrelik... Hemen telefona sarıldılar | Boa yılanına benzettiler 🐍

Amasya'nın Doğantepe köyünde içme suyu hattından bakım ve onarım işlemi yapan ekipler borudan öyle bir şey çıkardılar ki görünce hayrete düşüp hemen telefona sarıldılar. Mahallenin içme suyunu kesen şey bakın ne çıktı?

Giriş Tarihi: 26.01.2023 15:27 Güncelleme Tarihi: 26.01.2023 15:42
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İçme suyu hattından bakın ne çıktı 🚰 Tam 6 metrelik... Hemen telefona sarıldılar | Boa yılanına benzettiler 🐍

250 haneli köye içme suyu sağlayan 550 metrelik hattının bir bölümünde yaşanan tıkanıklığı araştırıp tamir etmek için önce iş makinesiyle kazı yapıldı.

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İçme suyu hattından bakın ne çıktı 🚰 Tam 6 metrelik... Hemen telefona sarıldılar | Boa yılanına benzettiler 🐍

Sonra beton boruyu kazmayla kıran köylüler içini kaplayan ağaç köküyle karşılaştı. Ucundan tutup çekildikçe uzayan söğüt ağacı kökünün boyunun ise yaklaşık 6 metreyi bulduğu görüldü. Köylüler "Boa yılanı geliyor" sözüyle şaşkınlıklarını anlattı.

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İçme suyu hattından bakın ne çıktı 🚰 Tam 6 metrelik... Hemen telefona sarıldılar | Boa yılanına benzettiler 🐍

Köydeki vatandaşlardan suların akmadığı yönünde şikayet almaları üzerine inceleme yaptıklarını belirten muhtar Durmuş Yamur, "Eştiğimizde yaklaşık 6 metre uzunluğunda ağaç kökü çıktı. Çektikçe uzadı. Herkes yorum yaptı. Yılana, pitona benzettiler" dedi.

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İçme suyu hattından bakın ne çıktı 🚰 Tam 6 metrelik... Hemen telefona sarıldılar | Boa yılanına benzettiler 🐍

"Doğantepe köyümüzün su sorununu şimdilik çözdük" yazıp görüntüleri sosyal medyada paylaştığını anlatan Yamur, yılana benzetilen ağaç köküne yorum yağdığını söyledi.

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İçme suyu hattından bakın ne çıktı 🚰 Tam 6 metrelik... Hemen telefona sarıldılar | Boa yılanına benzettiler 🐍

İçme suyu sorununun köklü çözümü için müracaat ettiklerini anlatan Yamur, "4 yıl öncede benzer şekilde su hattından ağaç kökü çıkarmıştık. Ağaçlık bölge olduğu için yine aynısının olacağını tahmin ediyoruz. Bir an önce bu sıkıntımızın giderilmesini talep ediyoruz" diye konuştu.