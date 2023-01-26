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Haberler Galeri REGAİP KANDİLİ İBADETLERİ 2023! Regaip gecesi hangi ibadetler yapılır? Okunacak dualar, tutulacak oruçlar...

REGAİP KANDİLİ İBADETLERİ 2023! Regaip gecesi hangi ibadetler yapılır? Okunacak dualar, tutulacak oruçlar...

Regaip Kandili ibadetleri, bu mübarek günün feyzini yaşamak isteyen Müslümanların gündeminde. Üç ayların ilk ayı olan Recep'in ilk Perşembe'yi Cumaya bağlayan gecesi idrak edilecek olan Regaib Kandili Gecesi, dualar ve zikirlerle geçirilecek. Manevi yenilenme gününü ibadetle geçirmek isteyenler "Regaip Gecesinde neler yapılmalı?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, Regaib Kandili Gecesi yapılacak ibadetler, okunacak dualar ve sureler...

Giriş Tarihi: 26.01.2023 18:01 Güncelleme Tarihi: 26.01.2023 18:08
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REGAİP KANDİLİ İBADETLERİ 2023! Regaip gecesi hangi ibadetler yapılır? Okunacak dualar, tutulacak oruçlar...

Regaib Kandili'nde yapılacak ibadetler Üç ayların ilk kandilinin gelişiyle birlikte araştırılmaya başlandı. Recep, Şaban ve Ramazanı kapsayan rahmet ve bereket mevsimi üç ayların ilk kandili olan Regaib Kandili Gecesi ibadetler, dualar ve zikirlerle eda edilecek. Bu mübarek manevi yenilenme gününü ibadetle geçirmek isteyenler "Regaip Gecesinde neler yapılmalı?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, Regaip gecesi yapılacak dualar...

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REGAİP KANDİLİ İBADETLERİ 2023! Regaip gecesi hangi ibadetler yapılır? Okunacak dualar, tutulacak oruçlar...

REGAİP KANDİLİNDE YAPILMASI GEREKEN İBADETLER NELERDİR?

1) Regaip Kandili orucu;

Regaip Kandili orucu, Recep Ayı'nın ilk Cuma'sı olan mübarek Regaip Kandili için tutulan oruçtur. Yalnız bu oruç sadece tek gün tutulmaz. Regaip Kandili orucu tutmak isteyenler sonraki günü de oruçlu bir biçimde geçirmelidir.

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REGAİP KANDİLİ İBADETLERİ 2023! Regaip gecesi hangi ibadetler yapılır? Okunacak dualar, tutulacak oruçlar...

Regaip Kandili orucu farz değil, nafile bir oruç ve ibadettir. Gün içinde yapılan ibadetler ve dualar, Allah tarafından bu Regaip gecesine hürmet gösterenlere bolca sevap olarak geri dönmektedir.

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REGAİP KANDİLİ İBADETLERİ 2023! Regaip gecesi hangi ibadetler yapılır? Okunacak dualar, tutulacak oruçlar...

Regaip Kandili orucu'nu aynı farz olan oruç gibi niyet ederek tutabilirsiniz.Regaip Kandili'nde oruç tutmak dinimizde şöyle övülmüştür;

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REGAİP KANDİLİ İBADETLERİ 2023! Regaip gecesi hangi ibadetler yapılır? Okunacak dualar, tutulacak oruçlar...

"Her kim Recep'ten bir gün oruç tutar ve gecelerinden bir geceyi ibadetle geçirirse, Allah-ü Teala onu kıyamet günü azaptan emin olarak diriltir ve sırat köprüsünü Kelime-i Tevhid ve tekbirlerle geçer." (Deylemi)