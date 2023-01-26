26 Ocak 2023, Perşembe
REGAİP KANDİLİ İBADETLERİ 2023! Regaip gecesi hangi ibadetler yapılır? Okunacak dualar, tutulacak oruçlar...
Regaip Kandili ibadetleri, bu mübarek günün feyzini yaşamak isteyen Müslümanların gündeminde. Üç ayların ilk ayı olan Recep'in ilk Perşembe'yi Cumaya bağlayan gecesi idrak edilecek olan Regaib Kandili Gecesi, dualar ve zikirlerle geçirilecek. Manevi yenilenme gününü ibadetle geçirmek isteyenler "Regaip Gecesinde neler yapılmalı?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, Regaib Kandili Gecesi yapılacak ibadetler, okunacak dualar ve sureler...
Giriş Tarihi: 26.01.2023 18:01 Güncelleme Tarihi: 26.01.2023 18:08
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