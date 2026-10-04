Müge Anlı'ya çıkan Hamid'in dosyasında çarpıcı gelişme! Harekete geçildi: Anne ve dayı gözaltında
Talasemi hastalığıyla mücadele eden 18 yaşındaki Hamid Yorulmaz, kök hücre nakli için biyolojik babasını bulmak umuduyla Müge Anlı ile Tatlı Sert'e başvurmuştu. Konuyla ilgili Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti ve soruşturma başlatıldı. Hamid'in dosyasında, annesi Nihal Beyit ve dayısı Mehmet Yorulmaz, "çocuğun soy bağının değiştirilmesi" iddiaları kapsamında gözaltına alındı.
ATV'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme taşınan Hamid Yorulmaz olayında yeni gelişme yaşandı. Talasemi hastalığıyla mücadele eden Hamid'in biyolojik babasını bulma sürecinde dikkat çeken bir adım atıldı.
İzmir'in Torbalı ilçesinde yaşayan Hamid Yorulmaz, doğuştan mücadele ettiği Talasemi (Akdeniz Anemisi) nedeniyle yıllardır tedavi görüyor.
Henüz 3 yaşındayken annesi Nihal Beyit tarafından babasına bırakılan Hamid'in bakımını, ilerleyen yıllarda babaannesi ve dedesi üstlendi.
Kendisini büyüten ailesinin her zaman yanında olduğunu belirten Hamid, annesinin kısa süre sonra yeniden evlendiğini ve kendi hayatını kurduğunu anlattı.
Annesinin boşanmasının ardından iki oğlundan yalnızca büyük olanı yanına aldığını söyleyen Hamid, kendisinin ise babasının yanında kaldığını ifade etti.
Annesinin sonraki evliliğinden bir erkek çocuğu daha dünyaya geldi. Ancak Hamid, annesi ve kardeşiyle yıllar boyunca yakın bir ilişki kuramadığını dile getirdi.
HAYATINI DEĞİŞTİREN GERÇEK 13 YAŞINDA ORTAYA ÇIKTI
Hamid'in hayatı, 13 yaşındayken hastalığının ağırlaşmasıyla farklı bir döneme girdi.
Rahatsızlığı nedeniyle komaya giren Hamid, tedavisinin ardından doktorlardan ilik nakline ihtiyaç duyduğunu öğrendi.
Uygun donörün belirlenmesi amacıyla aile bireyleri üzerinde yapılan incelemeler sırasında ise beklenmedik bir sonuçla karşılaşıldı.