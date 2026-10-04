Bunun üzerine gerçekleştirilen DNA testi, Hamid'in babası olarak bildiği kişinin biyolojik babası olmadığını ortaya koydu.

Hamid ile yıllardır babası olarak bildiği kişi arasında yapılan testlerde doku uyumsuzluğu tespit edildi.

Sonuç, Hamid'in geçmişine ilişkin yıllardır cevap aradığı pek çok soruyu da beraberinde getirdi. Programda yapılan değerlendirmelerde kan grubu ve doku uyumsuzluğunun da dikkat çektiği belirtildi.

Gerçeği öğrendikten sonra biyolojik babasının kim olduğunu araştırmaya başlayan Hamid, bu kez annesinden yanıt almaya çalıştı.

"ANNEM BABAMIN KİM OLDUĞUNU SÖYLEMİYOR"

Hamid Yorulmaz, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaptığı açıklamalarda annesinin biyolojik babasının kimliğini bildiğini ancak bunu kendisinden sakladığını öne sürmüştü.