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Müge Anlı'ya çıkan Hamid'in dosyasında çarpıcı gelişme! Harekete geçildi: Anne ve dayı gözaltında

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Talasemi hastalığıyla mücadele eden 18 yaşındaki Hamid Yorulmaz, kök hücre nakli için biyolojik babasını bulmak umuduyla Müge Anlı ile Tatlı Sert'e başvurmuştu. Konuyla ilgili Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti ve soruşturma başlatıldı. Hamid'in dosyasında, annesi Nihal Beyit ve dayısı Mehmet Yorulmaz, "çocuğun soy bağının değiştirilmesi" iddiaları kapsamında gözaltına alındı.

Müge Anlı'ya çıkan Hamid'in dosyasında çarpıcı gelişme! Harekete geçildi: Anne ve dayı gözaltında 1

ATV'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme taşınan Hamid Yorulmaz olayında yeni gelişme yaşandı. Talasemi hastalığıyla mücadele eden Hamid'in biyolojik babasını bulma sürecinde dikkat çeken bir adım atıldı.

Müge Anlı'ya çıkan Hamid'in dosyasında çarpıcı gelişme! Harekete geçildi: Anne ve dayı gözaltında 2

İzmir'in Torbalı ilçesinde yaşayan Hamid Yorulmaz, doğuştan mücadele ettiği Talasemi (Akdeniz Anemisi) nedeniyle yıllardır tedavi görüyor.

Henüz 3 yaşındayken annesi Nihal Beyit tarafından babasına bırakılan Hamid'in bakımını, ilerleyen yıllarda babaannesi ve dedesi üstlendi.

Müge Anlı'ya çıkan Hamid'in dosyasında çarpıcı gelişme! Harekete geçildi: Anne ve dayı gözaltında 3

Kendisini büyüten ailesinin her zaman yanında olduğunu belirten Hamid, annesinin kısa süre sonra yeniden evlendiğini ve kendi hayatını kurduğunu anlattı.

HAMİD YORULMAZ BİYOLOJİK BABASINI ARIYOR! MÜGE ANLI'DA DUYGUSAL ANLAR

Annesinin boşanmasının ardından iki oğlundan yalnızca büyük olanı yanına aldığını söyleyen Hamid, kendisinin ise babasının yanında kaldığını ifade etti.

Müge Anlı'ya çıkan Hamid'in dosyasında çarpıcı gelişme! Harekete geçildi: Anne ve dayı gözaltında 4

Annesinin sonraki evliliğinden bir erkek çocuğu daha dünyaya geldi. Ancak Hamid, annesi ve kardeşiyle yıllar boyunca yakın bir ilişki kuramadığını dile getirdi.

Müge Anlı'ya çıkan Hamid'in dosyasında çarpıcı gelişme! Harekete geçildi: Anne ve dayı gözaltında 5

HAYATINI DEĞİŞTİREN GERÇEK 13 YAŞINDA ORTAYA ÇIKTI

Hamid'in hayatı, 13 yaşındayken hastalığının ağırlaşmasıyla farklı bir döneme girdi.

Rahatsızlığı nedeniyle komaya giren Hamid, tedavisinin ardından doktorlardan ilik nakline ihtiyaç duyduğunu öğrendi.

Uygun donörün belirlenmesi amacıyla aile bireyleri üzerinde yapılan incelemeler sırasında ise beklenmedik bir sonuçla karşılaşıldı.

Müge Anlı'ya çıkan Hamid'in dosyasında çarpıcı gelişme! Harekete geçildi: Anne ve dayı gözaltında 6

Hamid ile yıllardır babası olarak bildiği kişi arasında yapılan testlerde doku uyumsuzluğu tespit edildi.

Bunun üzerine gerçekleştirilen DNA testi, Hamid'in babası olarak bildiği kişinin biyolojik babası olmadığını ortaya koydu.

Müge Anlı'ya çıkan Hamid'in dosyasında çarpıcı gelişme! Harekete geçildi: Anne ve dayı gözaltında 7

Sonuç, Hamid'in geçmişine ilişkin yıllardır cevap aradığı pek çok soruyu da beraberinde getirdi. Programda yapılan değerlendirmelerde kan grubu ve doku uyumsuzluğunun da dikkat çektiği belirtildi.

Gerçeği öğrendikten sonra biyolojik babasının kim olduğunu araştırmaya başlayan Hamid, bu kez annesinden yanıt almaya çalıştı.

"ANNEM BABAMIN KİM OLDUĞUNU SÖYLEMİYOR"

Hamid Yorulmaz, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaptığı açıklamalarda annesinin biyolojik babasının kimliğini bildiğini ancak bunu kendisinden sakladığını öne sürmüştü.

Müge Anlı'ya çıkan Hamid'in dosyasında çarpıcı gelişme! Harekete geçildi: Anne ve dayı gözaltında 8

Yaşadığı çaresizliği anlatan Hamid, "Annem ölümüm pahasına babamın kim olduğunu saklıyor" demişti.

Tedavisi için zamanla yarıştığını belirten Hamid, programda yaptığı açıklamada, "Ameliyat olmak zorundayım, ilik nakline ihtiyacım var. 19 yaşından sonra iyileşme ihtimalim azalıyor. Fazla zamanım yok, tedavi olmak için önümde altı ay var" sözleriyle yardım çağrısında bulunmuştu.

Müge Anlı'ya çıkan Hamid'in dosyasında çarpıcı gelişme! Harekete geçildi: Anne ve dayı gözaltında 9

RESEN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Hamid Yorulmaz'ın gündeme getirdiği iddiaların ardından Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

Başsavcılık tarafından resen başlatılan soruşturmanın "Çocuğun Soy bağını Değiştirme", "Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali", "Yardım veya Bildirim Yükümlülüğünün Yerine Getirilmemesi" ve "Tehdit" suçlamaları kapsamında yürütüldüğü bildirildi.

Müge Anlı'ya çıkan Hamid'in dosyasında çarpıcı gelişme! Harekete geçildi: Anne ve dayı gözaltında 10

Soruşturma çerçevesinde Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı ile JASAT ekiplerinin çalışma yaptığı, çok sayıda bilgi ve belgenin dosyaya kazandırıldığı belirtildi.

Ekiplerin Torbalı ve Tire'de bulunan bazı kişilerin bilgisine de başvurduğu aktarıldı.

Müge Anlı'ya çıkan Hamid'in dosyasında çarpıcı gelişme! Harekete geçildi: Anne ve dayı gözaltında 11

ANNE VE DAYI GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında yürütülen çalışmaların ardından Hamid'in annesi Nihal Beyit ile dayısı Mehmet Yorulmaz gözaltına alındı.

İki şüphelinin soruşturma kapsamında ifadelerinin alınacağı belirtildi.

Müge Anlı'ya çıkan Hamid'in dosyasında çarpıcı gelişme! Harekete geçildi: Anne ve dayı gözaltında 12

Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı, dosyaya ilişkin soruşturmanın tüm yönleriyle sürdüğünü bildirdi.

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