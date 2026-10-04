Bu nedenle bölgede şu önlemler önem taşıyor:

Filipinler, Pasifik Ateş Çemberi üzerinde bulunuyor. Ülkenin çevresindeki levha sınırları ve aktif faylar, farklı büyüklüklerde depremlerin meydana gelmesine zemin hazırlıyor. Dağlık alanlarda yaşanan sarsıntılar heyelan riskini artırabiliyor. Deniz altında meydana gelen bazı depremler de tsunami tehlikesi oluşturabiliyor.

İRAN: AKTİF FAY SİSTEMLERİ ÖNE ÇIKIYOR

İran, Arap ve Avrasya levhalarının etkileşim alanında bulunuyor. Bu tektonik hareketler, ülkenin çeşitli kesimlerinde aktif fay sistemlerinin oluşmasında etkili oluyor. İran'ın yaşadığı en yıkıcı felaketlerden biri, 1990 yılında ülkenin kuzeyindeki Gilan bölgesinde meydana geldi. Yaklaşık 7,4 büyüklüğündeki deprem, on binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

İran örneği, deprem tehlikesinin değerlendirilmesinde yalnızca sarsıntıların değil, yapıların dayanıklılığının ve yerleşim özelliklerinin de dikkate alınması gerektiğini gösteriyor.