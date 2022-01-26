Müge Anlı’ya başvurup "Çay içirerek aşık etti dolandırıldım" dedi ihbar yağdı! Şoke eden cinsel taciz suçlaması

Nihat Büyüksu, önce Hatice Çakır'a 200 Bin TL değerinde bir ev göstermiş ve o evde anlaşmaya varılmış. Hatice Çakır, herhangi bir sözleşme yapmadan belli bir miktar elden para vermiş. Daha sonra Nihat Büyüksu, evin tapusunu isteyen Hatice Çakır'a o evin satıldığını, bodrum katta 120 Bin TL'lik bir ev olduğunu söylemiş.