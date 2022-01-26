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Müge Anlı’ya başvurup "Çay içirerek aşık etti dolandırıldım" dedi ihbar yağdı! Şoke eden cinsel taciz suçlaması

Müge Anlı'ya başvuran Hatice Çakır, iddialarıyla herkesi şaşkına çevirdi. Ev almak için görüştüğü Nihat Büyüksu'nun içirdiği çayla kendisine aşık ettiğini ileri süren Çakır, tüm parasını ve araçlarını kendisinden 28 yaş küçük emlakçıya kaptırdığını ileri sürdü. Çakır emlakçı hakkında, "Bana cinsel tacizde bulundu, beni kandırdı" derken Nihat Büyüksu hakkında ihbar yağdı. İşte Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında yaşananlar...

Giriş Tarihi: 26.01.2022 14:27 Güncelleme Tarihi: 26.01.2022 14:44
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Müge Anlı’ya başvurup Çay içirerek aşık etti dolandırıldım dedi ihbar yağdı! Şoke eden cinsel taciz suçlaması

Dolandırılma iddiasıyla Müge Anlı ile Tatlı Sert'e başvuran Hatice Çakır'ın anlattıkları Türkiye'yi ekran başına kilitledi. Çakır'ın suçlamaları sonrası dolandırıcı olduğu ileri sürülen emlakçı Nihat Büyüksu hakkında ihbar yağdı.

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Müge Anlı’ya başvurup Çay içirerek aşık etti dolandırıldım dedi ihbar yağdı! Şoke eden cinsel taciz suçlaması

Programa katılan 60 yaşındaki Hatice Çakır, ev almak için biriktirdiği tüm parasını 31 yaşındaki emlakçıya verdiğini söyledi.

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Müge Anlı’ya başvurup Çay içirerek aşık etti dolandırıldım dedi ihbar yağdı! Şoke eden cinsel taciz suçlaması

"ÇAY İÇEREREK AŞIK ETTİ"

Emlakçı Nihat ile duygusal bağ kurduğunu söyleyen Çakır, birlikte çay içtiklerini ve güzel cümlelerle kandırıldığını söyledi. Nihat Büyüksu'nun gösterdiği 200 bin TL değerindeki evi satın almak amacıyla tüm parasını verdiğini ancak hala ortada bir tapu veya sözleşme olmadığını ifade etti.

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Müge Anlı’ya başvurup Çay içirerek aşık etti dolandırıldım dedi ihbar yağdı! Şoke eden cinsel taciz suçlaması

60 yaşındaki Hatice Çakır, 2016 yılında emekli maaşından biriktirdiği ve pazarda kıyafet satarak kazandığı parasıyla Esenyurt'ta yatırım amaçlı ev almak için Nihat Büyüksu'nun emlak dükkanına girmiş.

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Müge Anlı’ya başvurup Çay içirerek aşık etti dolandırıldım dedi ihbar yağdı! Şoke eden cinsel taciz suçlaması

Nihat Büyüksu, önce Hatice Çakır'a 200 Bin TL değerinde bir ev göstermiş ve o evde anlaşmaya varılmış. Hatice Çakır, herhangi bir sözleşme yapmadan belli bir miktar elden para vermiş. Daha sonra Nihat Büyüksu, evin tapusunu isteyen Hatice Çakır'a o evin satıldığını, bodrum katta 120 Bin TL'lik bir ev olduğunu söylemiş.