26 Ocak 2022, Çarşamba
Müge Anlı’ya başvurup "Çay içirerek aşık etti dolandırıldım" dedi ihbar yağdı! Şoke eden cinsel taciz suçlaması
Müge Anlı'ya başvuran Hatice Çakır, iddialarıyla herkesi şaşkına çevirdi. Ev almak için görüştüğü Nihat Büyüksu'nun içirdiği çayla kendisine aşık ettiğini ileri süren Çakır, tüm parasını ve araçlarını kendisinden 28 yaş küçük emlakçıya kaptırdığını ileri sürdü. Çakır emlakçı hakkında, "Bana cinsel tacizde bulundu, beni kandırdı" derken Nihat Büyüksu hakkında ihbar yağdı. İşte Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında yaşananlar...
Giriş Tarihi: 26.01.2022 14:27 Güncelleme Tarihi: 26.01.2022 14:44
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