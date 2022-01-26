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Haberler Galeri Beyoğlu'nda kadına şiddet! Şişeyle saldırdı kaçmaya çalışırken çelme taktı

Beyoğlu'nda kadına şiddet! Şişeyle saldırdı kaçmaya çalışırken çelme taktı

Beyoğlu'ndaki dükkanının camlarının kırık olduğunu gören Mahmut Kutluk, güvenlik kamerasındaki görüntüleri izleyince hayatının şokunu yaşadı. Görüntülerde, bir kadının feci şekilde darbedildiğini gören Kutluk, polise şikayette bulundu.

Giriş Tarihi: 26.01.2022 14:22 Güncelleme Tarihi: 26.01.2022 15:00
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Beyoğlu’nda kadına şiddet! Şişeyle saldırdı kaçmaya çalışırken çelme taktı

Olay 15 Ocak Cumartesi sabah saat 05.00 sıralarında yaşandı. Faik Paşa Caddesi'nde mobilya dükkanı sahibi Mahmut Kutluk sabah işyerini açmaya geldiğinde camın kırık olduğunu gördü.

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Beyoğlu’nda kadına şiddet! Şişeyle saldırdı kaçmaya çalışırken çelme taktı

Güvenlik kamerasına bakan Kutluk, kadına şiddet görüntülerini görünce polise şikayette bulundu. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde 2 kadının peşinden gelen 2 erkekten biri kadınlardan birine yumruk atarken kendisi yere düşüyor.

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Beyoğlu’nda kadına şiddet! Şişeyle saldırdı kaçmaya çalışırken çelme taktı

KADININ BAŞINA ŞİŞE VURDU

Yerden kalkan saldırgan adamı arkadaşı engellemeye çalışırken, saldırgan yerden aldığı şişeyi kadının başına atıyor. Saldırganın attığı şişe iş yerinin camını kırıyor.

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Beyoğlu’nda kadına şiddet! Şişeyle saldırdı kaçmaya çalışırken çelme taktı

Kadın can havliyle kaçarken onu kovalayan saldırgan çelme taktığı kadını yere düşürüyor. Yanındakilerin araya girmesiyle saldırgan ve arkadaşı uzaklaşırken saldırıya uğrayan kadın ve yanındaki arkadaşı diğer yöne doğru gidiyor.

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Beyoğlu’nda kadına şiddet! Şişeyle saldırdı kaçmaya çalışırken çelme taktı

Olay sonrası başlatılan polis soruşturması sürüyor.