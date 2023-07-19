HaberlerGaleriAsırlara meydan okuyan cami ve köprüler! 89 deprem gördü, yine yıkılmadı! İşte Mimar Sinan'ın dahiyane sırrı...
Asırlara meydan okuyan cami ve köprüler! 89 deprem gördü, yine yıkılmadı! İşte Mimar Sinan'ın dahiyane sırrı...
Osmanlı İmparatorluğu'nun 16. yüzyıl mimarbaşı Mimar Sinan, çağının ötesinde ve gizem dolu teknikler kullanarak inşa ettiği görkemli mimarilerle hala büyülemeye devam ediyor. 400'e yakın eser inşa ederek Osmanlı mimarisini zirveye taşıyan Mimar Sinan, mimarlık dünyasına bıraktığı gizemli tekniklerle de dikkat çekiyor. İşte Mimar Sinan'ın dahiyane sırrı...