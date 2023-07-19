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Asırlara meydan okuyan cami ve köprüler! 89 deprem gördü, yine yıkılmadı! İşte Mimar Sinan'ın dahiyane sırrı...

Osmanlı İmparatorluğu'nun 16. yüzyıl mimarbaşı Mimar Sinan, çağının ötesinde ve gizem dolu teknikler kullanarak inşa ettiği görkemli mimarilerle hala büyülemeye devam ediyor. 400'e yakın eser inşa ederek Osmanlı mimarisini zirveye taşıyan Mimar Sinan, mimarlık dünyasına bıraktığı gizemli tekniklerle de dikkat çekiyor. İşte Mimar Sinan'ın dahiyane sırrı...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.07.2023 14:44 Güncelleme Tarihi: 19.07.2023 15:14
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Asırlara meydan okuyan cami ve köprüler! 89 deprem gördü, yine yıkılmadı! İşte Mimar Sinan’ın dahiyane sırrı...

Osmanlı İmparatorluğu'nun 16. yüzyıl mimarbaşı Mimar Sinan, çağının ötesinde ve gizem dolu teknikler kullanarak inşa ettiği görkemli mimarilerle hala büyülemeye devam ediyor. 400'e yakın eser inşa ederek Osmanlı mimarisini zirveye taşıyan Mimar Sinan, mimarlık dünyasına bıraktığı gizemli tekniklerle de dikkat çekiyor. İşte Mimar Sinan'ın dahiyane sırrı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Asırlara meydan okuyan cami ve köprüler! 89 deprem gördü, yine yıkılmadı! İşte Mimar Sinan’ın dahiyane sırrı...

O dönemde 9 milyon kilometrekarelik bir coğrafyada etkileyici yapılar inşa eden Mimar Sinan, bu eserlerin büyük bir çoğunluğunu 50 yaşından sonra hayata geçirdi.

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Asırlara meydan okuyan cami ve köprüler! 89 deprem gördü, yine yıkılmadı! İşte Mimar Sinan’ın dahiyane sırrı...

EN DİKKAT ÇEKİCİ ÖZELLİĞİ DEFTERİYDİ

Osmanlı mimarisinin zirve noktasına tek başına taşıyan yetenekli mimarın en dikkat çekici özelliği, inşa ettiği her eserde 164 cilt defter tutarak tüm ayrıntıları not almasıydı.

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Asırlara meydan okuyan cami ve köprüler! 89 deprem gördü, yine yıkılmadı! İşte Mimar Sinan’ın dahiyane sırrı...

Ancak Mimar Sinan, kullandığı gizemli inşaat tekniklerini hiçbir zaman açıklamadı, geride ise onlarca şaheser ve beş asırdır çözülemeyen bir dizi mühendislik sırrı bıraktı.

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Asırlara meydan okuyan cami ve köprüler! 89 deprem gördü, yine yıkılmadı! İşte Mimar Sinan’ın dahiyane sırrı...

Kariyeri boyunca neredeyse her yıl sekiz farklı inşaat projesini yöneten Mimar Sinan, eserlerinin sayısından daha çok, bu gizemli tekniklerinin ardında yatan sırlarla anıldı.