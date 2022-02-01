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Müge Anlı’nın gazetecilik başarısı! Mehmet Muharrem Elbay cinayeti aydınlatıldı! Sanıklara ceza yağdı
Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla Türkiye'nin gündemine oturan Mehmet Muharrem Elbay cinayetinde flaş gelişme yaşandı. Zeynep Ergül'ün programa katılmasıyla çözüme ulaşan Muharrem Erbay cinayetiyle ilgili son duruşmada karar çıktı. Cezaevinde bulunan tutuklu bulunan sanıklar için ceza yağdı.
Giriş Tarihi: 01.02.2022 11:07Güncelleme Tarihi: 01.02.2022 11:36