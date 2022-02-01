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Müge Anlı’nın gazetecilik başarısı! Mehmet Muharrem Elbay cinayeti aydınlatıldı! Sanıklara ceza yağdı

Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla Türkiye'nin gündemine oturan Mehmet Muharrem Elbay cinayetinde flaş gelişme yaşandı. Zeynep Ergül'ün programa katılmasıyla çözüme ulaşan Muharrem Erbay cinayetiyle ilgili son duruşmada karar çıktı. Cezaevinde bulunan tutuklu bulunan sanıklar için ceza yağdı.

Giriş Tarihi: 01.02.2022 11:07 Güncelleme Tarihi: 01.02.2022 11:36
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Müge Anlı’nın gazetecilik başarısı! Mehmet Muharrem Elbay cinayeti aydınlatıldı! Sanıklara ceza yağdı

ATV ekranlarında canlı olarak yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaklaşık 3 yıldır kendisinden haber alınamayan Mehmet Muharrem Elbay'ın canice öldürüldüğü ortaya çıktı. Kızını aramaya gelen Zeynep Ergül'ün programa katılmasıyla tekrar gündeme gelen Mehmet Muharrem Elbay olayı, Müge Anlı ve ekibinin gazetecilik başarısıyla aydınlatıldı.

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Müge Anlı’nın gazetecilik başarısı! Mehmet Muharrem Elbay cinayeti aydınlatıldı! Sanıklara ceza yağdı

SANIKLARA CEZA YAĞDI

Mehmet Muharrem Elbay'ın cenazesi bulunamazken cezaevinde bulunan sanıklara ceza yağdı.

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Müge Anlı’nın gazetecilik başarısı! Mehmet Muharrem Elbay cinayeti aydınlatıldı! Sanıklara ceza yağdı

MÜEBBET HAPİS VE 17 YIL HAPİS CEZASI

Tutuklu bulunan Cahit Ergül, Ercan Mercanoğlu ve Zeynep Ergül'ün eski Ercan Bozkurt tasarlayarak kasten adam öldürme ve suçu gizleme, delilleri ortadan kaldırma suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Öte yandan yağma suçundan 12'şer yıl ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan da 4 yıl 11 ay olmak üzere toplamda ağırlaştırılmış müebbet ve 17 yıl hapis cezasına çarptırıldılar.

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Müge Anlı’nın gazetecilik başarısı! Mehmet Muharrem Elbay cinayeti aydınlatıldı! Sanıklara ceza yağdı

Tutuklu sanık Mustafa Ergül ise kasten öldürme suçuna yardımdan 18 yıl, yağma suçuna yardımdan 6 yıl, kişiyi hürriyetine yardım suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

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Müge Anlı’nın gazetecilik başarısı! Mehmet Muharrem Elbay cinayeti aydınlatıldı! Sanıklara ceza yağdı

ZEYNEP ERGÜL SERBEST KALDI

Açıklamalarıyla günlerce konuşulan Zeynep Ergül ise, suçu gizleme, delilleri ortadan kaldırma suçlamasıyla 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Cezaevinde yattığı 25 ay göz önünde bulundurularak tahliyesine karar verildi.