Artvin'de 115 tünel şehrin yapısını değiştirdi! Sürücülerin kabusu olan yollar artık geride kaldı

Artvin'de ilçeler arası ulaşım 115 tünelle sağlanıyor. Türkiye'nin en çok tünelinin yer aldığı kentin bu ünvanı almasında en önemli etken ise yine bünyesinde barındırdığı Türkiye'nin ve dünyanın en önemli barajlarının rolü ise büyük.

Giriş Tarihi: 01.02.2022 12:14 Güncelleme Tarihi: 01.02.2022 12:14 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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