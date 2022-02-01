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Artvin'de 115 tünel şehrin yapısını değiştirdi! Sürücülerin kabusu olan yollar artık geride kaldı

Artvin'de ilçeler arası ulaşım 115 tünelle sağlanıyor. Türkiye'nin en çok tünelinin yer aldığı kentin bu ünvanı almasında en önemli etken ise yine bünyesinde barındırdığı Türkiye'nin ve dünyanın en önemli barajlarının rolü ise büyük.

Giriş Tarihi: 01.02.2022 12:14 Güncelleme Tarihi: 01.02.2022 12:14
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Artvin’de 115 tünel şehrin yapısını değiştirdi! Sürücülerin kabusu olan yollar artık geride kaldı

Bu tüneller arasında en önemli tünel olarak ilk sırada Karadeniz'i Doğu Anadolu üzerinden İran'a bağlayan Artvin-Rize-Ardahan karayolundaki Cankurtaran Geçidi'nde inşa edilen ve 2018 yılında hizmete giren Cankurtaran Tüneli yer alıyor.

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Artvin’de 115 tünel şehrin yapısını değiştirdi! Sürücülerin kabusu olan yollar artık geride kaldı

5 bin 228 metrelik Cankurtaran tünelleri iki gidiş, iki geliş çift tüp olarak hizmet veriyor. Bu tünellerle beraber güzergah 12 kilometre kısalırken, Cankurtaran Geçidi'nde zorlu kış şartlarında araçların yolda kalması da tarihe karıştı.

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Artvin’de 115 tünel şehrin yapısını değiştirdi! Sürücülerin kabusu olan yollar artık geride kaldı

Bu önemli tünelin dışında Artvin'de Çoruh Nehri üzerinde 2012 yılında tamamlanarak hizmete giren Deriner Barajı, 2007 yılında hizmete giren Borçka Barajı ve 2016 yılında hizmete giren Artvin Barajı nedeniyle bazı köylerin yanı sıra ulaşım yolları da sular altında kalması nedeniyle bir çok tünel yapıldı.

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Artvin’de 115 tünel şehrin yapısını değiştirdi! Sürücülerin kabusu olan yollar artık geride kaldı

Son olarak yapımı devam eden ve bu yıl su tutma işlemi gerçekleşmesi planlanan Yusufeli Barajı ve HES Projesi relokasyon yolları kapsamında tamamlanan tünellerle birlikte 76 olan tünel sayısı, 115'e yükseldi.

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Artvin’de 115 tünel şehrin yapısını değiştirdi! Sürücülerin kabusu olan yollar artık geride kaldı

Türkiye'nin prestij projeleri arasında yer alan, milli sermayeyle Türk mühendis ve işçileri tarafından inşa edilen Yusufeli Barajı dolayısıyla mevcut yollar su altında kalacak. Bir bölümü Devlet Su İşleri tarafından bir bölümü ise Karayolları Genel Müdürlüğünce yapılmış olan tünellerle, barajlar şehri olan Artvin aynı zamanda tüneller şehri olma yolunda.