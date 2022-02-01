Belarus Büyükelçisi’nden Turkuvaz’a ziyaret

"TÜRKLERİ ÇOK SEVİYORUM"

Rybak, "Türk insanını, Türkiye'yi, Türk yemeklerini gerçekten çok seviyorum. Çok sıcakkanlı, misafirperver ve samimi insanlarsınız. Biz de sizleri Belarus'ta ağırlamayı çok isteriz. Kapımız sizlere her zaman açık. Ülkelerimiz arasındaki ziyaretler ve çeşitli temaslar, kültürel ve sosyal faaliyetler vasıtasıyla iki ülke arasındaki ilişkiler hızla gelişiyor. Karşılıklı sevgi, saygı, anlayışımız çok iyi düzeyde seyretmekte olan ikili ilişkilerimizi ve işbirliğimizi daha ileriye taşımak iradesi her iki ülkede de mevcut." diye konuştu.