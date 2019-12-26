Rahmi Özkan Müge Anlı programına geri döndü canlı yayında gözyaşları sel oldu |Video

Geçtiğimiz günlerde 13 yaşındaki torununu kaybeden Avukat Rahmi Özkan bir süre Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılamamıştı. Rahmi Özkan bugün canlı yayında yeniden programa geri döndü. Torununu yakalandığı amansız hastalık nedeniyle kaybettiklerini ifade eden Özkan canlı yayında yaşadıkları zorlu sürecin detaylarını anlattı. Özkan, 'Tüm bu süreçte yanımda olan bana destek veren herkese teşekkür ederim. İnşallah torunum da gittiği yerde huşu içindedir. ' dedi. Konuşurken gözleri dolar Özkan'a Müge Anlı destek verdi. İşte 26 Aralık 2019 Perşembe günü Müge Anlı canlı yayınında yaşanan o duygu yüklü anlar...

Geçtiğimiz günlerde 13 yaşındaki torununu kaybeden Avukat Rahmi Özkan bir süre Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılamamıştı.

Rahmi Özkan bugün canlı yayında yeniden programa geri döndü. Torununu yakalandığı amansız hastalık nedeniyle kaybettiklerini ifade eden Özkan canlı yayında yaşadıkları zorlu sürecin detaylarını anlattı. Özkan, 'Tüm bu süreçte yanımda olan bana destek veren herkese teşekkür ederim. İnşallah torunum da gittiği yerde huşu içindedir. ' dedi.

Konuşurken gözleri dolar Özkan'a Müge Anlı destek verdi. İşte 26 Aralık 2019 Perşembe günü Müge Anlı canlı yayınında yaşanan o duygu yüklü anlar...