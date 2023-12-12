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Haberler Galeri Müge Anlı’dan Yunus Emre Göçer iddialarına sert tepki! Canlı yayında cevap verdi: Ya zekanız geri ya vicdan yoksunusunuz

Müge Anlı’dan Yunus Emre Göçer iddialarına sert tepki! Canlı yayında cevap verdi: Ya zekanız geri ya vicdan yoksunusunuz

Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Hassan Şeyh Mahmut'un kullandığı otomobil geçtiğimiz günlerde motokurye Yunus Emre Göçer'e çarpmış, kazada ağır yaralanan genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Olayın ardından Yunus Emre Göçer'in eşi Öznur Göçer'in Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurduğu ancak reddedildiği iddiası ortaya atılmıştı. Müge Anlı bu iddialara canlı yayında yanıt vererek, "Ben bu hayatta neden geri durmuşum? Bu nasıl bir geri zekâlılık? Ya zekanız geri ya vicdan yoksunusunuz" dedi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 12.12.2023 14:49 Güncelleme Tarihi: 12.12.2023 14:59
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Müge Anlı’dan Yunus Emre Göçer iddialarına sert tepki! Canlı yayında cevap verdi: Ya zekanız geri ya vicdan yoksunusunuz

İstanbul'da 30 Kasım'da Avrasya Tüneli Aksaray çıkışında Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmut'un oğlu Hassan Şeyh Mahmut'un kullandığı otomobil, motokurye Yunus Emre Göçer'e arkadan çarptı. Kazada ağır yaralanan Göçer kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

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Müge Anlı’dan Yunus Emre Göçer iddialarına sert tepki! Canlı yayında cevap verdi: Ya zekanız geri ya vicdan yoksunusunuz

Yunus Emre Göçer'in hayatını kaybetmesi sonrasında hakkında gözaltı kararı verilen Mohammed Hassan Shekh Mohamud'un 2 Aralık'ta Türkiye'den kaçtığı tespit edildi. Çeşitli yayın organlarında Yunus Emre Göçer'in eşi Öznur Göçer'in konuyla alakalı olarak Müge Anlı'ya başvurduğu ancak Müge Anlı'nın Öznur Göçer'i kabul etmediği iddia edildi.

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Müge Anlı’dan Yunus Emre Göçer iddialarına sert tepki! Canlı yayında cevap verdi: Ya zekanız geri ya vicdan yoksunusunuz

Müge Anlı, 12 Aralık tarihinde yayımlanan Müge Anlı ve Tatlı Sert programında bu iddialara ilişkin konuştu.

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Müge Anlı’dan Yunus Emre Göçer iddialarına sert tepki! Canlı yayında cevap verdi: Ya zekanız geri ya vicdan yoksunusunuz

"ÖNCE İNSAN OLUN SONRA VİCDANLI OLUN ONDAN SONRA HABER YAPIN"

Anlı konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Biliyorsunuz bir trafik kazası geçekleşti. Bir motokuryeye bir araç çapıyor. Daha sonra o aracı kullanan kişinin Somali Cumhubaşkanı'nın oğlu olduğu ortaya çıkıyor. Sonra bir haberler yapıyorlar. O aile bana gelmek istemiş ben reddetmişim. Ne olursunuz haber yaparken önce insan olun sonra vicdanlı olun ondan sonra haber yapın."

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Müge Anlı’dan Yunus Emre Göçer iddialarına sert tepki! Canlı yayında cevap verdi: Ya zekanız geri ya vicdan yoksunusunuz

"Faili belli, vuranı belli, adı belli burada ben neyi araştıracağım? Bu programın anlamı ne? Bir konularda herkes gündeme gelmeye çalışıyor. Gündeme gelmenin en kolay yolu ben oldum. Şimdi ben cevap vermiyorum aslında ama arkadaşlar biraz vicdanlı olun. Bize okulda ilk öğretilen şey önce insan olmaktır. Şimdi herkes gazeteci. Eğer buna inanlar ve bunu paylaşanlar varsa ya aklınız yok ya da vicdanınız yok."