Müge Anlı’dan Yunus Emre Göçer iddialarına sert tepki! Canlı yayında cevap verdi: Ya zekanız geri ya vicdan yoksunusunuz

"Faili belli, vuranı belli, adı belli burada ben neyi araştıracağım? Bu programın anlamı ne? Bir konularda herkes gündeme gelmeye çalışıyor. Gündeme gelmenin en kolay yolu ben oldum. Şimdi ben cevap vermiyorum aslında ama arkadaşlar biraz vicdanlı olun. Bize okulda ilk öğretilen şey önce insan olmaktır. Şimdi herkes gazeteci. Eğer buna inanlar ve bunu paylaşanlar varsa ya aklınız yok ya da vicdanınız yok."