Sıdıka Çelik’in ölümü intihar mı cinayet mi? Müge Anlı ifade görüntülerine ulaştı! Ölmeden önce o ismi işaret etti

24 yaşındaki 3 çocuk annesi Sıdıka Çelik, 8 Ocak Pazar günü Konya'daki evinde silahla vurulmuş halde bulundu. Başından vurulan genç kadın 7 aylık yaşam mücadelesini kaybederken intihar ettiği ileri sürüldü. Sıdıka Çelik'in ölümünden damatları Ümit Çelik'i suçlayan acılı aile, Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. İddiaya göre genç kadın hayatını kaybetmeden önce, kendisini eşinin vurduğunu söyledi.

Giriş Tarihi: 12.12.2023 14:12 Güncelleme Tarihi: 12.12.2023 14:17 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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