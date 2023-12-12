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Haberler Galeri Sıdıka Çelik’in ölümü intihar mı cinayet mi? Müge Anlı ifade görüntülerine ulaştı! Ölmeden önce o ismi işaret etti

Sıdıka Çelik’in ölümü intihar mı cinayet mi? Müge Anlı ifade görüntülerine ulaştı! Ölmeden önce o ismi işaret etti

24 yaşındaki 3 çocuk annesi Sıdıka Çelik, 8 Ocak Pazar günü Konya'daki evinde silahla vurulmuş halde bulundu. Başından vurulan genç kadın 7 aylık yaşam mücadelesini kaybederken intihar ettiği ileri sürüldü. Sıdıka Çelik'in ölümünden damatları Ümit Çelik'i suçlayan acılı aile, Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. İddiaya göre genç kadın hayatını kaybetmeden önce, kendisini eşinin vurduğunu söyledi.

Giriş Tarihi: 12.12.2023 14:12 Güncelleme Tarihi: 12.12.2023 14:17
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Sıdıka Çelik’in ölümü intihar mı cinayet mi? Müge Anlı ifade görüntülerine ulaştı! Ölmeden önce o ismi işaret etti

Müge Anlı ve ekibi, "Sıdıka Çelik intihar mı etti yoksa öldürüldü mü?" sorunun cevabını aranıyor.

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Sıdıka Çelik’in ölümü intihar mı cinayet mi? Müge Anlı ifade görüntülerine ulaştı! Ölmeden önce o ismi işaret etti

İddialara göre olay şöyle gerçekleşti. 6 senedir evli olan Sıdıka Çelik ve Ümit Çelik çiftinin arasına başka bir kadın girdi.

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Sıdıka Çelik’in ölümü intihar mı cinayet mi? Müge Anlı ifade görüntülerine ulaştı! Ölmeden önce o ismi işaret etti

Ümit Çelik'in Antalya Alanya'da yaşayan uzaktan akrabası Gamze Akkaş ile yasak aşk yaşamaya başladı.

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Sıdıka Çelik’in ölümü intihar mı cinayet mi? Müge Anlı ifade görüntülerine ulaştı! Ölmeden önce o ismi işaret etti

Üzerine kuma olarak gelen Gamze'yi kabul etmeyen Sıdıka Çelik, eşi ve onun sevgilisiyle büyük bir tartışma yaşadı.

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Sıdıka Çelik’in ölümü intihar mı cinayet mi? Müge Anlı ifade görüntülerine ulaştı! Ölmeden önce o ismi işaret etti

Kavga sonrası Konya'daki evinde başından vurulmuş halde bulunan Sıdıka, 7 aylık yaşam mücadelesini kaybetti. Gamze'nin ölümü sonrası bir süre cezaevinde kalan eş Ümit Çelik serbest bırakılırken genç kadının intihar ettiği belirtildi.