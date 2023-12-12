Hayatları kabusa döndü! Kilo almaya korkuyorlar: Elbiselerimiz zarar görüyor şemsiye bile açamıyoruz

Çünkü alkolik, tinerci, bağımlı ne ararsanız var. Özellikle bir bayanın gitme şansı hiç yok. Ancak kapatılan yer ise direk caddeye çıkış bölgesi. Bizim rahatlıkla ulaşabileceğimiz bir kapı açılmasını istiyoruz. Kayınvalidem felçli ve arka taraftaki sokaklar dar.