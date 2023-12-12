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Hayatları kabusa döndü! Kilo almaya korkuyorlar: Elbiselerimiz zarar görüyor şemsiye bile açamıyoruz
Antalya'da bir mahalledeki Kentsel Yenileme Projesi'nin güvenlik bariyerleri nedeniyle bahçe kapıları kapanan bazı mahalle sakinleri, bitişik iki evin arasındaki 34 santimlik alandan yan yürüyerek caddeye çıkabiliyor. Arka çıkış kapılarının yolu uzattığını, yaşlı ve kilolu vatandaşların o aralıktan geçemediğini söyleyen vatandaşlar, proje nedeniyle mağdur oldukları gerekçesiyle bir çözüm yolu bulunası gerektiğini söyledi.