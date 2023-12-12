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Hayatları kabusa döndü! Kilo almaya korkuyorlar: Elbiselerimiz zarar görüyor şemsiye bile açamıyoruz

Antalya'da bir mahalledeki Kentsel Yenileme Projesi'nin güvenlik bariyerleri nedeniyle bahçe kapıları kapanan bazı mahalle sakinleri, bitişik iki evin arasındaki 34 santimlik alandan yan yürüyerek caddeye çıkabiliyor. Arka çıkış kapılarının yolu uzattığını, yaşlı ve kilolu vatandaşların o aralıktan geçemediğini söyleyen vatandaşlar, proje nedeniyle mağdur oldukları gerekçesiyle bir çözüm yolu bulunası gerektiğini söyledi.

Giriş Tarihi: 12.12.2023 19:06
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Hayatları kabusa döndü! Kilo almaya korkuyorlar: Elbiselerimiz zarar görüyor şemsiye bile açamıyoruz

Muratpaşa ilçesi Balbey Mahallesi'nde yaklaşık 3-4 ay önce başlatılan Balbey Kentsel Yenileme Projesi, mahalledeki bazı vatandaşların evlerinin bahçe ve caddeye çıkış kapılarını kapattığı gerekçesiyle zor durum bıraktı. Senelerdir açık olan bahçe kapıları, projenin gerçekleştiği alanın etrafına çekilen güvenlik bariyerleri nedeniyle kapanması, mahalledeki 3 hanenin tepkisine neden oldu.

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Hayatları kabusa döndü! Kilo almaya korkuyorlar: Elbiselerimiz zarar görüyor şemsiye bile açamıyoruz

Evlerine yakın kısımdaki caddeye 34 santimlik aradan yan yürüyerek geçip ulaşabilen bazı hane bireyleri, kilolu ve yaşlı insanların bu aralıktan geçemediğini, kendilerine kolaylık sağlayacak bir yolun açılmasını istediler.

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Hayatları kabusa döndü! Kilo almaya korkuyorlar: Elbiselerimiz zarar görüyor şemsiye bile açamıyoruz

Evlerinin arka kısmının mahalle içerisine çıktığını söyleyen vatandaşlar, yaşlı vatandaşlar için söz konusu yerden yolun uzadığını, dar sokaklar nedeniyle de o bölgeye ambulansın girmekte zorlandığını ileri sürdü.

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Hayatları kabusa döndü! Kilo almaya korkuyorlar: Elbiselerimiz zarar görüyor şemsiye bile açamıyoruz

"ÜZERİMİZDEKİ GİYSİLER ZARAR GÖRÜYOR"
Mahalle sakinlerinden Tolgahan Sekin, kentsel dönüşüm nedeniyle 4-5 aydır bu sıkıntıyı yaşadıklarını, güvenlik amaçlı yapılan bariyer çevirmesinin yaşam hürriyetlerinin kısıtlandığını söyledi. Sekin, "Buradan geçerken üzerimizdeki giysiler zarar görüyor. Arka taraftan giriş noktası var ama oraya gidebilmek için de baya yol dolanmak gerekiyor. Fakat özellikle akşam ve geceleri oradan gitme şansınız yok.

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Hayatları kabusa döndü! Kilo almaya korkuyorlar: Elbiselerimiz zarar görüyor şemsiye bile açamıyoruz

Çünkü alkolik, tinerci, bağımlı ne ararsanız var. Özellikle bir bayanın gitme şansı hiç yok. Ancak kapatılan yer ise direk caddeye çıkış bölgesi. Bizim rahatlıkla ulaşabileceğimiz bir kapı açılmasını istiyoruz. Kayınvalidem felçli ve arka taraftaki sokaklar dar.