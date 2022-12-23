23 Aralık 2022, Cuma
Merkür retrosu ne zaman? 2023 yılında bu sorunlar meydana gelebilir! Retro zamanında bu konulara dikkat edin
Astroloji tutkunları gökyüzünde meydana gelen olayları yakından takip ederken, yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte merkür retrosu hakkında detayları araştırmaya başladı. 2023 merkür retrosu tarihleri belli oldu. Önümüzdeki yıl toplam 4 merkür retrosu gerçekleşecek. Peki, merkür retrosu 2023 ne zaman, hangi tarihlerde olacak? Merkür retrosu burçlara etkisi nedir? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 23.12.2022 16:35 Güncelleme Tarihi: 23.12.2022 16:35
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