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Merkür retrosu ne zaman? 2023 yılında bu sorunlar meydana gelebilir! Retro zamanında bu konulara dikkat edin

Astroloji tutkunları gökyüzünde meydana gelen olayları yakından takip ederken, yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte merkür retrosu hakkında detayları araştırmaya başladı. 2023 merkür retrosu tarihleri belli oldu. Önümüzdeki yıl toplam 4 merkür retrosu gerçekleşecek. Peki, merkür retrosu 2023 ne zaman, hangi tarihlerde olacak? Merkür retrosu burçlara etkisi nedir? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.12.2022 16:35 Güncelleme Tarihi: 23.12.2022 16:35
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Merkür retrosu ne zaman? 2023 yılında bu sorunlar meydana gelebilir! Retro zamanında bu konulara dikkat edin

Merkür retrosu ne zaman? Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte astrolojik takvim de vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. Önümüzdeki yıl merkür retrosunun hangi tarihlerde gerçekleşeceği merak edilirken, astroloji uzmanları bazı konulara dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor. Peki, merkür retrosu 2023 ne zaman, hangi tarihlerde olacak? Merkür retrosu burçlara etkisi nedir? İşte retro hakkında tüm detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Merkür retrosu ne zaman? 2023 yılında bu sorunlar meydana gelebilir! Retro zamanında bu konulara dikkat edin

2023 MERKÜR RETROSU NE ZAMAN?

Yılın ilk merkür retrosu, 9 Ocak 2023 tarihide 24 derece Oğlak burcunda başlayacak ve 18 Ocak 2023 tarihinde 8 derece Oğlak'ta sona erecek. Etkisi 20 gün sürecek.

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Merkür retrosu ne zaman? 2023 yılında bu sorunlar meydana gelebilir! Retro zamanında bu konulara dikkat edin

2023'ün ikinci merkür retrosu, 21 Nisan 2023 tarihinde 15 derece Boğa burcunda başlayacak ve 15 Mayıs 2023 tarihinde 5 derece Boğa burcunda bitecek. Etkisi 24 gün sürecek.

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Merkür retrosu ne zaman? 2023 yılında bu sorunlar meydana gelebilir! Retro zamanında bu konulara dikkat edin

Yılın üçüncü merkür retrosu, 23 Ağustos 2023 tarihinde 21 derece Başak burcunda başlayacak ve 15 Eylül 2023 tarihinde 8 derece Başak burcunda bitecek. Etkisi 23 gün sürecek.

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Merkür retrosu ne zaman? 2023 yılında bu sorunlar meydana gelebilir! Retro zamanında bu konulara dikkat edin

Yılın dördüncü ve son merkür retrosu 13 Aralık 2023 tarihinde 8 derece Oğlak burcunda başlayacak ve 02 Ocak 2024 tarihinde 22 derece Yay burcunda bitecek. Etkisi 20 gün sürecek.