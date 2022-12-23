Merkür retrosu ne zaman? 2023 yılında bu sorunlar meydana gelebilir! Retro zamanında bu konulara dikkat edin

Merkür retrosu ne zaman? Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte astrolojik takvim de vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. Önümüzdeki yıl merkür retrosunun hangi tarihlerde gerçekleşeceği merak edilirken, astroloji uzmanları bazı konulara dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor. Peki, merkür retrosu 2023 ne zaman, hangi tarihlerde olacak? Merkür retrosu burçlara etkisi nedir? İşte retro hakkında tüm detaylar...