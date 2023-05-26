Tüm gizli özelliklerinizi bir çırpıda ortaya çıkaracak? Kişilik testi: Resimde ilk ne görüyorsunuz?

ÖNCE AĞAÇ GÖRDÜYSENİZ

Önce ağacı görürseniz, yalnızlık arayan ve başkalarıyla sosyalleşmek yerine evde kalmayı tercih eden bir insansınız demektir. Mutlu olmaya çalışırken olumsuz duygulardan kurtulmakta zorlanan birisin. Negatiften uzaklaşmak senin için zor.

Şimdi insanların senin hakkında ne düşündüğüne gelelim. İlk tanışma temelinde, insanlar sizi arkadaş canlısı buluyor ve hatta sizi dışa dönük, sosyal bir kelebek olarak görüyor. Derinlerde, birey kendisini biraz daha iyi tanıdığında bu algının kolayca yok olacağından oldukça emindir.