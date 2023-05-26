26 Mayıs 2023, Cuma
Tüm gizli özelliklerinizi bir çırpıda ortaya çıkaracak? Kişilik testi: Resimde ilk ne görüyorsunuz?
Kişilik testleri son zamanlarda sosyal medyada yoğun ilgi görüyor. Size sizi sizden daha iyi anlatan bu testleri sevdiklerinizle de yapıp teyit edebilirsiniz. Optik illüzyon testleriyle birlikte bilinçaltınız algıda seçicilik yaparak hiç bilmediğiniz özelliklerinizi gün yüzüne çıkarıyor. Resimde ilk görülen nesne kişiden kişiye göre farklılık gösteriyor. Peki siz resimde ilk ne gördünüz?
Giriş Tarihi: 26.05.2023 08:35 Güncelleme Tarihi: 26.05.2023 08:49
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