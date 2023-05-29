İstanbul'un Fethi 570. yıl dönümü kutlama mesajları! 29 Mayıs 1453 İstanbul'un Fethi ile ilgili anlamlı, farklı, kısa, uzun, resimli sözler...

Medeniyetlere başkentlik yapan İstanbul'u fethetme şerefine nail olmamızla birlikte bir çağ kapanıp bir çağ açıldı. Bu kutlu günün 570. yıl dönümünde bunu sevdikleriyle paylaşmak isteyenler arama motorlarında "anlamlı kutlama mesajlarını" araştırmaya başladı. İşte İstanbul'un Fethi ile ilgili sosyal medyada paylaşılabilecek en güzel mesajları...