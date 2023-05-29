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Haberler Galeri İstanbul'un Fethi 570. yıl dönümü kutlama mesajları! 29 Mayıs 1453 İstanbul'un Fethi ile ilgili anlamlı, farklı, kısa, uzun, resimli sözler...

İstanbul'un Fethi 570. yıl dönümü kutlama mesajları! 29 Mayıs 1453 İstanbul'un Fethi ile ilgili anlamlı, farklı, kısa, uzun, resimli sözler...

Medeniyetlere başkentlik yapan İstanbul'u fethetme şerefine nail olmamızla birlikte bir çağ kapanıp bir çağ açıldı. Bu kutlu günün 570. yıl dönümünde bunu sevdikleriyle paylaşmak isteyenler arama motorlarında "anlamlı kutlama mesajlarını" araştırmaya başladı. İşte İstanbul'un Fethi ile ilgili sosyal medyada paylaşılabilecek en güzel mesajları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.05.2023 10:27
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İstanbul’un Fethi 570. yıl dönümü kutlama mesajları! 29 Mayıs 1453 İstanbul’un Fethi ile ilgili anlamlı, farklı, kısa, uzun, resimli sözler...

İstanbul'un Fethi 570. yıl dönümüne özel kutlama mesajları arama motorlarında araştırılıyor. Bu tarihi olayı sevdikleriyle paylaşma isteyenler anlamlı mesaj ve sözlere ilişkin detayları araştırıyor. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) tarafından da müjdelenen bu kutlu güne özel en anlamlı, farklı özel mesajlar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İstanbul’un Fethi 570. yıl dönümü kutlama mesajları! 29 Mayıs 1453 İstanbul’un Fethi ile ilgili anlamlı, farklı, kısa, uzun, resimli sözler...

İSTANBUL'UN FETHİ İLE İLGİLİ SÖZLER

● İstanbul muhakkak fetholunacaktır. Bunu gerçekleştirecek ordunun kumandanı ne mutlu kumandan ve askeri ne mutlu askerdir. (Hz. Muhammed)

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İstanbul’un Fethi 570. yıl dönümü kutlama mesajları! 29 Mayıs 1453 İstanbul’un Fethi ile ilgili anlamlı, farklı, kısa, uzun, resimli sözler...

● Ya ben İstanbul'u alırım ya İstanbul beni. (Fatih Sultan Mehmet)

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İstanbul’un Fethi 570. yıl dönümü kutlama mesajları! 29 Mayıs 1453 İstanbul’un Fethi ile ilgili anlamlı, farklı, kısa, uzun, resimli sözler...

● İki büyük cihanın kesinti noktasında Türk vatanının ziyneti Türk tarihinin serveti Türk milletinin gözbebeği İstanbul bütün vatandaşların kalbinde yeri olan şehirdir. (Atatürk)

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İstanbul’un Fethi 570. yıl dönümü kutlama mesajları! 29 Mayıs 1453 İstanbul’un Fethi ile ilgili anlamlı, farklı, kısa, uzun, resimli sözler...

● Karadan ve denizden bu şehrin dışarıyla olan irtibatını tamamen kesmiş bulunuyoruz. İşte bütün bunlardan dolayıdır ki, şehrin elimizden kurtulmasına imkan ve ihtimal yoktur. Buna bütün kanaati vicdaniyem ile inanıyorum. (Fatih Sultan Mehmet)